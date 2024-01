La promessa: pronte a fine 2025. Palestre ‘Olivetti-Callegari’ e liceo ‘Alighieri’: via ai lavori

Entro dicembre 2025 termineranno i lavori di rinnovamento delle palestre scolastiche del liceo classico ‘Dante Alighieri’ e dell’istituto professionale statale ‘Olivetti-Calligari’ di Ravenna, iniziati in questi giorni. Nel complesso è un investimento di 11,5 milioni di euro: 5,5 milioni per il liceo, di cui 3,5 finanziati con fondi Pnrr e Fondo opere indifferibili e 2 con fondi della Provincia; 6 milioni per l’istituto professionale, ci cui 4 milioni 550 mila con fondi Pnrr e 455mila euro con Fondo per avvio opere indifferibili, 995mila con fondi della Provincia.

"La forte criticità di palestre è nota – spiega il presidente della Provincia e sindaco Michele de Pascale –. Per questo motivo come Upi, Unione Province Italiane, abbiamo portato avanti una battaglia per far sì che tutte le scuole potessero partecipare ai bandi, non sono quelle totalmente sprovviste di palestre ma anche quelle con necessità di ristrutturazione, e alla fine il ministero ha finanziato tutti gli interventi". Così, i soldi stanno arrivando, altri sono stati stanziati dalla Provincia stessa, e presto partiranno lavori anche a Faenza. "L’obiettivo – aggiunge Maria Luisa Martinez, consigliera provinciale con delega all’Edilizia scolastica – è da un lato quello di di offrire ai ragazzi delle scuole palestre sempre più moderne e funzionali e dall’altro di fornire un servizio molto importante per le attività delle società sportive del territorio". In attesa della fine dei lavori, gli studenti del classico si alleneranno al Circolo tennis Zavaglia e al Pala Costa, mentre quelli dell’Olivetti-Calligari al Circolo Tennis Darsena.

L’intervento al liceo classico è a tutti gli effetti una ‘rigenerazione’ urbana che ha passato il vaglio anche della Sovrintendenza visto che l’edificio che lo ospita ha anche un valore storico e cultura. "Abbiamo recuperato la matrice del 1937 – racconta l’architetto Francesco Ceccarelli de La Prima Stanza di Montiano –, voltando di 90 gradi la palestra esistente. In questo modo, demoliremo la vecchia palestra e costruiremo un nuovo fabbricato annesso alla scuola, in piazza Anita Garibaldi, che ospiterà due nuove palestre omologate Coni con altezza di 7 metri e i relativi servizi. Da un punto di vista estetico, il nuovo edificio avrà l’aspetto di una scatola con il travertino bianco al piano terra e i mattoni marroni al primo piano".

Anche all’istituto ‘Olivetti-Callegari’ il nuovo edificio – con piano terra con basamento rigido e sopra una struttura più leggera in acciaio – dialogherà con quelli esistenti e sarà di tre piani. "Al piano terra – spiega l’architetto Giorgio Granatiero di Structura Engineering – saranno collocati gli spazi per l’attività didattica: tre laboratori polifunzionali di diversa ampiezza e una biblioteca. Nei due piani superiori, oltre alla palestra, ci saranno gli spogliatoi, una sala attrezzi nel soppalco e un magazzino. La presenza di vetrate triangolari permetterà l’ingresso di tanta luce naturale".

Roberta Bezzi