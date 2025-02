La promozione passa dalla Fashion Week

In occasione della Fashion Week di Milano parte la campagna promozionale 2025 della città, che vede ancora una volta protagonista la città di Milano. Quella nel capoluogo lombardo, da sempre territorio interessato alla nostra destinazione, rappresenta la prima di una serie di azioni di promozione che la Fondazione Cervia In ha in programma in questi mesi, volte a portare l’attenzione su Cervia e Milano Marittima, con la loro proposta di vacanze ed esperienze da vivere. L’immagine di campagna è già visibile su cinque maxi ledwall posizionati in zone strategiche di Milano – Piccolo Teatro, Garibaldi, corso Buenos Aires, via Ferrari e via Pellegrino Rossi – con un numero garantito di 60 passaggi per ora, raggiungendo una media di 900 passaggi giornalieri e garantendo ampia visibilità di pubblico. La campagna mira a valorizzare il territorio con un’immagine della nostra splendida spiaggia – uno dei principali motori turistici della città – e punta sul claim ‘Qui ogni alba è diversa dall’altra’, mettendo in risalto le moltissime possibilità che offre la vacanza: dalla spiaggia allo sport, dalla salina alle pinete, dai grandi eventi al benessere, per riscoprire l’unicità del territorio e la tipica ospitalità romagnola che accoglie migliaia di turisti ogni anno.

i.b.