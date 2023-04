"La propaganda politica ha un limite"

La Giunta di Faenza replica alla Lega in merito all’inizio dei lavori di asfaltatura di via Granarolo e all’avvio della navetta gratuita tra il centro e l’area a nord della città che collegherà la stazione, l’area artigianale e la Casa della salute. "Scelte di questo tipo – si legge in una nota – sono frutto di un lavoro di programmazione e di iter amministrativi complessi. Per questo desta stupore il ‘battage’ sui social degli esponenti della Lega nel tentativo di intestarsi il merito degli interventi per aver presentato un’interrogazione in consiglio comunale e avviato una raccolta firme, mai consegnata all’amministrazione comunale. Sappiamo come la propaganda faccia parte dell’armamentario della politica. Però qui il tentativo è talmente maldestro che rischia di far torto all’intelligenza dei faentini".