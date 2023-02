La proposta di Grillini (IV): "Puntare sull’educazione stradale"

"Mettiamo un velox in Viale Stradone. Farebbe meno multe ma sarebbe d’aiuto per educare gli utenti della strada". Lo ha detto Alessio Grillini, consigliere di Italia Viva, durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Oggetto dell’intervento era il dibattito sui velocar installati nella circonvallazione di Faenza, al centro di una discussione che ha interessato gran parte delle forze politiche. Al di la della dibattito però, Grillini nel proprio intervento ha voluto porre l’accento sulla condotta degli utenti della strada, evidenziando come in alcune zone della città le criticità in tema di sicurezza non riguardino solamente la velocità dei mezzi o lo stato delle strade. "In termini di passaggi e di velocità la circonvallazione è la strada regina a Faenza – ha spiegato nei giorni scorsi l’esponente di Italia Viva –, ma credo che le criticità in termini di sicurezza stradale riguardino diverse zone. Secondo me l’obiettivo dovrebbe essere quello di intervenire attivamente sul territorio e non solo in zone strategiche dal punto di vista dei numeri".

In particolare: "Abbiamo una serie di strade in città a cui si dovrebbe dare attenzione. Via Granarolo sicuramente è la strada più pericolosa, ma ci sono anche strade in campagna come a Castel Raniero dove la gente si reca a camminare e le auto sfrecciano". Inoltre "In Via Canal Grande la pista ciclabile abbiamo visto che non viene mantenuta pulita, e alla rotonda è pericoloso frenare. Un altro problema poi riguarda le strisce pedonali. Mi segnalano per esempio che anche in Via Medaglie d’Oro non si vedono".

Infine, secondo Grillini: "Le auto vanno forte anche in viale Stradone, e quando le persone attraversano la strada, le auto spesso non si fermano o accelerano. Questo secondo me non va bene. Ecco perchè dico che se da una parte ci vorrebbe più cura della segnaletica e delle strade stesse, d’altro canto non guasterebbe anche un progetto che riguardi l’educazione stradale". Per esempio: "Mi piacerebbe che in città venisse attuato un piano specifico, potrebbe essere ’Faenza strade gentili’: ci diamo un periodo in cui la polizia locale, al di la degli autovelox, ferma chi ha delle condotte negative, inizialmente senza multarle, ma solo per fare capire che certi comportamenti sono rischiosi". La proposta, secondo il consigliere, potrebbe non riguardare solo gli automobilisti ma anche pedoni e ciclisti. "Mi sono prodigato per i cartelli per il distanziamento di auto e ciclisti, ma se poi i ciclisti girano in gruppo secondo me è giusto che vengano identificati. Insomma bisogna trovare il modo di fare capire a tutti gli utenti della strada che la strada è di tutti. Un’idea secondo me sarebbe riportare nuovamente i vigili in mezzo alla gente".

d.v.