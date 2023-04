La proposta di una commerciante "Cestini per differenziare in centro"

Cestini per i rifiuti differenziati anche tra le vie del centro, nei bidoni più piccoli disseminati in strada. È la proposta lanciata nei giorni scorsi da Laura Paladini, residente e operatrice commerciale del centro storico, come un ulteriore passo ecologista in vista del passaggio di tutto il centro storico al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, in programma per il prossimo 29 maggio. "Mi piacerebbe – ha scritto Paladini in una lettera – che il centro di Ravenna sposasse la causa di rendere più ’green’ anche il vivere la strada, dal muoversi da un museo all’altro e visitare la città all’andare a fare la spesa, sia per i cittadini che per i turisti. A questo proposito, notando turisti con le bottiglie di plastica in mano o gettate nei cestini dell’indifferenziata, vorrei lanciare la proposta di estendere la differenziata anche sulle vie del centro con cestini diversi".

Una possibilità su cui il Comune si era già interrogato, come spiega l’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini. "Intanto ringrazio la cittadina per la lettera – scrive –. È senz’altro una proposta di grande buonsenso e che porta soprattutto un messaggio giusto. Devo dire che ci abbiamo ragionato più volte e tentato, ad esempio in zona stazione o nelle spiagge libere, esperimenti in linea con la proposta. Al momento le prove fatte anche in altre zone sui cestini ’getta-carta’ con le frazioni separate non hanno dato esiti di particolare efficacia in quantità (ovviamente) e in qualità che, diciamo, non sono corrispondenti all’impegno organizzativo che bisogna corrispondere (sostituire tutti i cestinibidoni di arredo e organizzare una raccolta per singole frazioni)". Certo è che l’arrivo del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in centro è destinato a portare un po’ di confusione in centro all’inizio dell’estate. Ovunque dove è avvenuto il cambiamento si sono verificate situazioni di degrado nelle prime settimane, con cassonetti presi di mira dai sacchetti abbandonati. È presumibile che succederà anche a Ravenna, nonostante il fatto che i cassonetti in centro rimarranno.

La novità è che i bidoni per l’indifferenziato si potranno aprire solo con una tessera. "Sarà un’estate in cui capiremo diverse cose rispetto all’equilibrio generale, anche in relazione all’introduzione dei nuovi servizi – commenta Baroncini –. Le dotazioni di isole ecologiche con tutte le frazioni, i servizi dedicati alle utenze non domestiche, i ’cassonetti smarty’ (ovvero quelli che si aprono con la tessera, ndr) dedicati alle utenze soprattutto a ridosso delle aree pedonali e la dotazione di cestini pubblici e privati a servizio delle persone che fruiscono del centro dovrebbe essere in grado di consentire la corretta gestione del rifiuto di ognuna e ognuno".