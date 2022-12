"La proposta nata dalle testimonianze delle nostre compagne"

Quella di un congedo mestruale per le studentesse era la proposta al centro della candidatura di Chiara Pirazzini quale rappresentante di istituto del Nervi-Severini. Un tema prioritario per moltissime studentesse, che eleggendola hanno voluto evidenziare quanto la vita scolastica in certi giorni diventasse per loro impossibile.

Una volta entrata in carica, la giovanissima ravennate, non ancora maggiorenne, si è messa al lavoro insieme alle altre tre rappresentanti – tutte ragazze, del resto al Nervi-Severini capita di vedere classi con 24 studentesse su 26 iscritti – per proporre una modifica al regolamento di istituto. "Per prima cosa abbiamo deciso di raccogliere testimonianze, anonime ovviamente, fra le altre studentesse del liceo", spiega Chiara Pirazzini. "Volevamo avere un quadro della situazione, capire come risolvere il problema nel modo più efficace. Sedici nostre compagne di scuola si sono fatte avanti per raccontarci quanto sia difficile per loro convivere con i dolori mestruali. Così è nata la nostra proposta al preside per un congedo mestruale di due giorni al mese, non conteggiabili nel totale delle assenze".

Le rappresentanti di istituto non si aspettavano certo di ricevere una testimonianza, oltre che dalle loro colleghe studentesse, anche da una docente: "una prof ci ha avvicinato per raccontarci che i dolori mestruali spesso le impediscono di fare il suo lavoro, costringendola ad assentarsi dalle lezioni. Purtroppo nel suo caso una modifica al regolamento di istituto non sarebbe sufficiente, deve essere la legge a esprimersi, e una norma che venga incontro alle donne che hanno questi problemi non esiste". In un periodo storico di grande difficoltà per il mondo dell’istruzione, travolto dalle conseguenze che i due anni di chiusure degli istituti hanno avuto sulla psicologia e le capacità di apprendimento degli studenti, il liceo Nervi-Severini è una sorta di isola felice.

"Amiche e amici che frequentano altri istituti ci ripetono spesso che le conquiste ottenute dagli studenti qui all’Artistico nelle loro scuole sarebbero impossibili. Il dialogo fra studenti, professori e dirigente scolastico instauratosi qui semplicemente non esiste da altre parti. Ci sono ancora luoghi dove gli studenti hanno paura del loro preside".

f.d.