Prenderà di nuovo il via oggi alle 18.30 ‘La Prospettiva estiva per il Fontanone’, rassegna culturale a cura di Fatti d’Arte, nuovamente in scena con l’inaugurazione della mostra ‘La Borda’, a cura di Filippo Maestroni, equilibrio fra osservazione del territorio ed evocazioni oniriche. In mostra in sala le opere di Massimiliano Fabbri, Arianna Zama, Dario Molinaro e Ilaria Piccirillo, mentre sulla rotonda all’esterno sarà presente un’installazione di Alessandro Turoni. Alle 20.30 è in programma un concerto degli Ottone Pesante; per tutta la serata sarà possibile degustare i vini del territorio scelti da ‘Il Teatro’ di Modigliana. La rassegna proseguirà con concerti, dialoghi e degustazioni anche i giovedì 13, 20 e 27 luglio.

f.d.