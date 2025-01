"La prossima settimana il successore di Bonitta"

L’avventura americana di Marco Bonitta ha comportato l’interruzione del rapporto fra il tecnico (che conservava la carica di direttore generale) e la società Porto Robur Costa 2030. Le parti sottolineano la consensualità della scelta: "Rimango un tifoso appassionato e vedo con pathos ogni partita di una squadra che ho contribuito a costruire" scandisce Bonitta, a cui fa eco il presidente Rossi: "Il progetto aveva due fondamenti costituiti dalla visione aziendale ed economica del nostro Consorzio e dalle conoscenze tecniche e sportive di Marco, con il quale abbiamo condiviso tutte le strategie facendo crescere, penso, entrambe le parti". Il sontuoso andamento della squadra (prima in classifica e nel pieno di un clamoroso filotto di vittorie) rendeva meno evidente la difficoltà di avere l’unica figura direttiva presente solo in collegamento da remoto. Ma dopo l’ultima breve visita di Bonitta a Ravenna per le vacanze di Natale si è probabilmente concordato il superamento della situazione, anche perché la struttura societaria non si limita alle vicende della prima squadra, ma si estende ad un settore giovanile, particolarmente curato e vincente, che richiede decisioni e presenze. "Bonitta rimane un riferimento per noi – conferma Rossi – ed è coinvolto anche nella scelta del successore. Stiamo valutando alcune soluzioni ed è nostro intendimento chiudere al più presto, probabilmente già dalla settimana prossima".

Il successore di Bonitta si troverà a dover completare un progetto triennale nato sulle ceneri dell’avventura in Superlega, chiusa con la retrocessione, che prevedeva un primo anno di consolidamento in A2 (la squadra raggiunse i playoff), un secondo anno di ambizione (e venne l’uscita ai playoff dopo le intense sfide di semifinale con Grottazzolina) e un terzo di ulteriore crescita, che ha chance di trasformarsi in un trionfo che imporrebbe l’impostazione, in tempi rapidi, una nuova e impegnativa strategia per la Superlega.

Il volley maschile, a Ravenna ha avuto pochissimi ’timonieri. Vanni Monari si occupò della squadra negli anni Ottanta, a cui fece seguito la monarchia di Giuseppe Brusi nei Novanta, che ripassò a Monari per la gestione della B, dopo la cessione dei diritti nel 2000. Il nuovo soggetto Robur Costa si affidò ad una gestione coordinata da Luca Casadio, che in seguito si dotò, per tre anni, della guida di Beppe Cormio, fino al definitivo passaggio a Bonitta, con il breve interregno di Giorgio Bottaro. Il nuovo dirigente raccoglierà, pertanto, un’eredità importante e sfide impegnative, ma partirà con il vantaggio di una prima squadra che, pur guidata dal più giovane tecnico di tutta la serie A, sembra già sapersi dirigere benissimo da sola.

Marco Ortolani