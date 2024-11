La protesta dei 250 alluvionati: "Vogliamo un tavolo unico"

Non abbassare l’attenzione, non smettere di lottare e rassegnarsi, chiedere e ottenere risposte immediate da tutti i livelli istituzionali e, per questo, chiedere la convocazione di un tavolo unico.

Faceva freddo ieri mattina alle 10 in piazza del Popolo a Ravenna, dove i comitati degli alluvionati di Ravenna, guidati dal coordinatore Enrico Piani, avevano indetto una manifestazione di protesta. In piazza erano presenti circa 250 persone; piazza dove non è giunto Michele de Pascale, per pregressi impegni, e si è invece fatto vedere il futuro candidato sindaco del Pd per Ravenna Alessandro Barattoni. Non mancavano i cartelli ("stop all’omertà, fuori i piani speciali"), le pale e gli stivali, così come le felpe gialle "alluvionati arrabbiati" a fare da sfondo al primo minuto della manifestazione, di silenzio, dedicato alla memoria delle 18 vittime nelle alluvioni che dal 2023 hanno interessato la provincia.

"Così come sta andando non va bene per niente", ha detto dal palco Enrico Piani, che ha chiamato a testimoniare 14 persone tutte colpite dall’alluvione e che hanno deciso di mobilitarsi. I concetti espressi sono semplici: dopo 18 mesi ben poche promesse sono state mantenute e tutti i 30mila alluvionati vivono con il terrore che il tutto possa ripetersi. Ma quel che fa più male sono le promesse non mantenute, dai rimborsi al 100% di meloniana memoria (ma sul banco degli imputati è finita anche la scelta della Regione, addossata dai manifestanti a Stefano Bonaccini, di cancellare l’ufficio che si occupava di controllare lo stato dei fiumi) ai Piani speciali che dovrebbero mettere le basi per la futura sicurezza del territorio.

L’unica strada che gli alluvionati vedono è istituire un tavolo comune con tutti i livelli istituzionali per capire chi e in che tempi deve fare cosa, seguito da un innalzamento a 15mila euro del tetto dei rimborsi per i beni mobili e, come ha promesso de Pascale in campagna elettorale, un organo unico a presidio dei fiumi. "Noi comitati – ha detto uno degli intervenuti – siamo l’ammortizzatore della protesta. Se lasciamo la gente libera di sfogare la propria rabbia, in più d’uno potrebbero temere".

Intanto, gli ingegneri della provincia di Ravenna danno una mano agli alluvionati. L’Ordine della Provincia di Ravenna ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, allo scopo di agevolare le verifiche tecniche atte ad accertare i requisiti di sicurezza statica e impiantistica dei fabbricati interessati.

Giorgio Costa