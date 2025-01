La protesta dei trattori: "Invaderemo il porto per quattro giorni"

Dopo un anno dal corteo dei trattori che da Russi ha raggiunto Ravenna, gli agricoltori tornano a protestare. Questa volta però la manifestazione, indetta da Coapi (Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani), sarà al porto e durerà quattro giorni: dal 28 al 31 gennaio. L’obiettivo è quello di ottenere, con proteste simultanee in tutta Italia, la proclamazione dello stato di crisi del settore primario da parte del Governo. Daniele Tura, responsabile Nord Italia di Coapi, spiega i motivi della nuova mobilitazione.

Un anno dopo gli agricoltori tornano a protestare. Perché?

"Le aziende agricole da 4 o 5 anni non riescono più a fare reddito. Produciamo un frutto che ci costa 50 centesimi, ma ci viene acquistato a 40. Poi, quando andiamo al supermercato, vediamo che costa 3 euro. Non possiamo accettare queste condizioni di lavoro in perdita".

E come mai è stato scelto proprio il porto di Ravenna per la manifestazione?

"Ravenna è uno dei principali porti del Nord Italia. Qui arrivano i cereali acquistati a basso prezzo col Piano Mattei, che sono trattati e geneticamente modificati con processi da noi vietati. È concorrenza sleale. In questi giorni, inoltre, è arrivata agli sgoccioli anche l’approvazione del piano europeo Mercosur con i Paesi dell’America Latina, che sarebbe un ulteriore schiaffo per gli agricoltori. In Francia, infatti, le proteste sono iniziate prima di Natale, ieri in Danimarca e presto partiranno anche in Germania, oltre che in Italia".

Quindi le proteste sono rivolte anche all’Ue?

"All’Ue, al Governo, ma anche a Coldiretti, che è la nostra associazione di categoria ma non ci tutela. E, al contrario, fa gli interessi di pochi direttori".

Qual è l’obiettivo?

"Innanzitutto, vogliamo che il Governo proclami lo stato di crisi per il settore primario, in modo che vengano stanziati dei fondi per le imprese in difficoltà. Questo, però, non basta, perché gli agricoltori non possono vivere di sussidi. In seconda battuta, perciò, sarà necessaria una riforma agraria, che permetta al settore di sostenersi e tornare a guadagnare".

La mobilitazione andrà avanti finché non otterrete lo stato di crisi?

"Protesteremo giorno e notte dal 28 gennaio, e, se non otterremo qualcosa prima, continueremo fino al 31. A differenza delle precedenti, questa volta si tratta di tante manifestazioni coordinate e simultanee in tutta Italia. Se questo non basterà, ci sposteremo verso Roma. Può darsi anche che bloccheremo il Paese, facendo svuotare gli scaffali dei supermercati".

Quanti trattori arriveranno al Porto di Ravenna?

"Al momento, me ne aspetto una cinquantina. Verranno anche da Forlì e altre città romagnole. Ma la protesta è aperta a tutti. Vorremmo dalla nostra parte anche i cittadini, perché ci sono troppe aziende in crisi e la nostra lotta è anche per la loro sicurezza".