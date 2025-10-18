La protesta di Mordani e Damiano. FdI lancia una raccolta firme. E oggi c’è la manifestazione

Non c’è pace nel mondo della scuola: non si placano le proteste sul futuro di Damiano, Mordani e Novello e il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia decide di fare un ulteriore passo, una raccolta di firme contro la riorganizzazione decisa dall’Amministrazione comunale. La petizione si aggiunge alla manifestazione promossa per questa mattina indetta, come dicono i promotori, "a difesa di Damiano e Mordani" insieme ai genitori. L’appuntamento è alle 12 davanti al Mordani dove il corteo si avvierà verso piazza Kennedy. La soluzione contestata e illustrata nei giorni scorsi dal Comune nei consigli d’istituto dei due plessi, prevede che dal 2027, quando lo stabile di via Ghiselli che ospita la Damiano sarà restituito alla proprietà, gli studenti vengano trasferiti al Mordani che diventerà una media. L’elementare Mordani verrà invece trasferiti alla Guido Novello che ha sufficienti spazi per ospitarla.

"Fin dal primo momento – sottolinea Nicola Grandi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale – grazie all’impegno del consigliere Caponegro, presente nei giorni scorsi anche a un sopralluogo all’interno del Mordani, riteniamo che la principale criticità abbia a che fare con la mancata concertazione: la serie di decisioni assunte ha mantenuto la costante di proporre prima soluzioni, corrette solo dopo, in corso d’opera e con confronti tardivi, figli di proteste e contestazioni". Anche per questo il gruppo consiliare ha subito richiesto una commissione consigliare, con l’obbligo di convocazione entro 20 giorni a partire da ieri. La raccolta firme invece sarà avviata oggi in piazza Sighinolfi, quella del mercato cittadino, dove è stato organizzato un banchetto, per poi proseguire nei giorni a venire. "Lo scopo – prosegue Grandi – è quello di poter portare, in occasione della commissione, la testimonianza di tanti cittadini che mostri prima di tutto il disagio che si prova nel subire decisioni che appaiono calate dall’alto, senza una ratio precisa, o con logiche che sfuggono al bene comune, mentre in secondo luogo si possa aprire un confronto sereno che salvaguardi tutte le parti in causa, cosa che appare ancora possibile. Grandi conclude enumerando una serie di possibili soluzioni: "Si potrebbe ragionare di acquistare lo spazio di via Ghiselli, oppure verificare a fondo la possibilità di intervenire su locali appartenenti al patrimonio esistente, attraverso valutazioni economiche oculate che non devono pagare lo scotto della fretta, e potrebbero prevedere anche soluzioni ponte, come il lasciare tutto invariato per un ulteriore anno scolastico. L’interesse primario degli studenti e delle loro famiglie deve prevedere un confronto franco e non affrettato con tutti gli attori, dirigenti scolastici, docenti e personale Ata, rappresentanti del Comune e dell’Ufficio scolastico territoriale. Siamo certi che questo sia il sentire dei ravennati e che anche la raccolta di firme che abbiamo predisposto lo potrà testimoniare".

