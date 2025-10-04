La protesta in città. L’onda dei settemila: "Una piazza così solo per Berlinguer"

Sono stati loro, gli studenti, moltissimi e giovanissimi, i protagonisti della mobilitazione scaturita dallo sciopero generale nazionale indetto ieri da Cgil e Usb a sostegno di Gaza e della Flotilla. Oltre settemila persone hanno sfilato per la città, partendo da piazza del Popolo dirette alla Darsena, dove i manifestanti sono arrivati poco prima di mezzogiorno. Tutto è filato liscio, anche se all’arrivo un centinaio di loro si è distaccato, formando un minicorteo che ha tentato prima di arrivare in stazione, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine e dal passaggio a livello abbassato, poi ha bloccato in via Darsena, fermando il traffico, infine si è diretto al ponte mobile dove tutti si sono seduti per terra per un’ora fino a circa le 14.30 bloccando, anche lì, il passaggio dei mezzi e concludendo la manifestazione.

Che l’adesione sarebbe stata alta, altissima anzi, si era capito già dalle 9 di mattina in piazza del Popolo, gremita come non capitava, mormorava qualcuno, da quando negli anni Ottanta c’era stato il comizio di Enrico Berlinguer. Il corteo coloratissimo, rumorosissimo, organizzatissimo è partito tra bandiere e slogan urlati a squarciagola, primo tra tutti ‘Free Palestine’. Al suo interno anche tanti insegnanti, genitori con i figli. In testa gli studenti, con un mega striscione con su scritto "Hanno bloccato la Flotilla, Blocchiamo Tutto", firmato Osa, Opposizione Studentesca d’Alternativa. Quando la testa è arrivata alla fine di via Diaz, gli ultimi manifestanti erano ancora in piazza. Molti si sono uniti lungo la strada, altri scattavano foto, anche dalle finestre. Qualcuno guardava stranito dalle vetrine dei negozi. Un uomo in piedi su una panchina mostrava al corteo un fazzoletto rosso con scritto ‘Partigiani sempre’. "Saremo l’equipaggio di terra permanente per la Flotilla", avevano urlato poco prima in piazza alcuni studenti universitari. "Questo è solo l’inizio della mobilitazione, la Global Flotilla è la speranza dell’umanità", avevano risposto altri.

Quando il corteo è passato in via Rocca Brancaleone in cima a un torrione sono sbucati tre ragazzi con la bandiera palestinese. Intanto al megafono arrivavano le ultime notizie sulla Flotilla: "Dalla Sicilia sono partite altre 11 barche, altre 45 dalla Turchia". Sul ponte Teodorico il corteo si è fermato per oltre mezz’ora, prima di dirigersi in via Darsena verso la testata del Candiano, dove c’erano diverse persone, alcuni anche con striscioni. Doveva essere la conclusione, quella degli interventi degli organizzatori, invece alcuni hanno formato un piccolo corteo di circa cento, centocinquanta persone, che ha cercato di proseguire verso la stazione ferroviaria, qualcuno ha lanciato un fumogeno, ma senza conseguenze, e il corteo improvvisato è arrivato fino al passaggio a livello, qui è stato bloccato dalle forze dell’ordine e dalle sbarre abbassate. Dopo un confronto acceso, anche tra i manifestanti stessi, la protesta si è spostata all’altezza del semaforo tra via Trieste, via Darsena, via Candiano e circonvallazione Piazza d’Armi. I manifestanti hanno bloccato la strada provocando lunghe file di automobili. Alcuni hanno aiutato nelle manovre un paio automobilisti che volevano tornare indietro. A quel punto gli irriducibili hanno puntato il ponte mobile, dove sono arrivati attorno alle 13.30. Polizia e carabinieri hanno provato a fermarli, ma loro sono andati oltre, c’è stato qualche spintone, ma la situazione si è subito ricomposta.

Conquistato il ponte mobile, si sono fermati un’ora, con pesanti conseguenze sulla circolazione. Fatto su cui ha polemizzato il consigliere di FI Alberto Ancarani. E tra slogan e scambi di vedute, hanno annunciato che nel pomeriggio sarebbe arrivata al porto una nave della compagnia di navigazione Zim, la stessa che una settimana fa avrebbe dovuto accogliere un carico di armi dirette ad Israele, poi fermata grazie all’intervento dei portuali e del Comune.

Annamaria Corrado