La protesta per il porta a porta

Una quindicina di persone si sono radunate ieri sotto agli uffici di Hera per protestare contro la raccolta differenziata porta a porta. Capitanati dalle consigliere comunali leghiste Roberta Conti e Cristina Alpi, i manifestanti hanno chiesto il ritorno dei cassonetti stradali, per la quale hanno raccolto oltre mille firme. L’evento giunge all’indomani della pubblicazione dei dati sulla quantità di rifiuti differenziati a Faenza, balzati al 76%. Al tempo della raccolta stradale la differenziata era al 50%: erano pochi allora i faentini che differenziavano i rifiuti. "La sensibilità è cambiata – spiegano Conti e Alpi – crediamo che con il ritorno alla raccolta stradale oggi i cittadini continuerebbero a differenziare". Altro nodo, le bollette: "L’aumento della frequenza della raccolta di carta e plastica ci rassicura in parte, ma vogliamo anche vedere i numeri. A quali cifre schizzeranno le bollette Tari?"

f.d.