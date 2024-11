La protezione del rigassificatore. Raddoppiano i rimorchiatori, in azione in caso di forti mareggiate

Il bando per la gara d’appalto del servizio di rimorchio al porto di Ravenna è stato pubblicato e scadrà l’8 gennaio 2025. È il primo di questo tipo messo a punto a livello nazionale in base al nuovo codice degli appalti entrato in vigore per questi aspetti a inizio 2024. La durata della concessione è di 15 anni e il contratto ha un valore di 432.213.285 euro, soggetto a ribasso, con due tariffe diverse, una per il porto commerciale e l’altra per l’ormeggio e il disormeggio della nave rigassificatrice BW Singapore e delle metaniere che la riforniranno di gas naturale liquefatto.

"È la condizione che avevamo chiesto – dichiara Carlo Cordone, presidente dell’Associazione Agenti Marittimi – perché i costi del servizio per la piattaforma Snam non si ripercuotessero sulle merci e di conseguenza sulla competitività del porto". L’incremento della spesa, rispetto al precedente bando in scadenza, è stimato da 16,8 a circa 30 milioni l’anno. La situazione è questa: attualmente la società Sers arma 5 rimorchiatori di prima linea e 2 di seconda linea (per eventuali emergenze) con 16 equipaggi; col nuovo bando diventeranno 9 di "prima linea" (di cui 4 destinati esclusivamente al rigassificatore) e 2 di "seconda linea", con una maggiore forza di traino. Secondo la Capitaneria "l’organizzazione del servizio di rimorchio era efficiente e sufficiente per garantire l’operatività dei traffici marittimi del porto di Ravenna", per cui non vi erano i presupposti "per una sua rimodulazione". Il terminale di Snam ha cambiato le carte in tavola. E ora i tempi stringono, visto che la BW Singapore arriverà a fine 2024 e l’impianto inizierà la sua attività a fine marzo 2025. Le caratteristiche del nuovo servizio sono state progettate dalla Capitaneria di Porto con una serie di simulazioni, mentre la documentazione di gara è stata predisposta dall’Autorità portuale in base a un accordo tra i due enti la cui collaborazione ha permesso di raggiungere il risultato.

Al suo arrivo a Ravenna, lo scorso anno, il comandante Michele Maltese dichiarò da subito al Carlino che questa rimodulazione era un suo impegno prioritario e senza precedenti nazionali a cui fare riferimento. La gara d’appalto in scadenza non era riproponibile, perché nel frattempo era partito il cantiere per realizzazione del rigassificatore di Snam al largo della costa ravennate. Una infrastruttura che in funzione richiede di essere messa in sicurezza, ma la diga frangiflutti che la proteggerà dalle condizioni meteo marine avverse, appaltata pochi giorni fa alle imprese Rcm Costruzioni e Acciona Construccion, sarà terminata nel 2026. Da qui la necessità di potenziare il servizio dei rimorchiatori non più limitato alle sole navi commerciali, ma esteso alla ‘BW Singapore’ e alle metaniere che la riforniranno di Gnl. E di conseguenza anche quello degli altri servizi tecnico-nautici, piloti e ormeggiatori. Dopo una serie di riunioni, presenti Autorità portuale e associazioni di categoria di armatori, agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti e utenti, si è arrivati a condividere lo studio messo a punto dagli uffici del comandante Maltese.

Maria Vittoria Venturelli