La provocazioni di She She Pop

Giornata ricca per il festival teatrale ‘Polis’, giunto ormai alle battute finali.

Nel pomeriggio (ore 15, al teatro Rasi di Ravenna, presso la sala Mandiaye N’Diaye), momento dedicato all’approfondimento con la tavola rotonda ’Il teatro contemporaneo tedesco’. Un dialogo in lingua inglese tra Charlotte Orti, Florian Borchmeyer e Gábor Thury, condotto e moderato da Tom Mustroph. Si prosegue alle 17, con partenza dal Rasi, con la performance itinerante The Walks di Rimini Protokoll, una passeggiata audio-guidata, che coglie il camminare come scenario teatrale. Alle ore 18, (Artificerie Almagià, in replica domani) ’Death and birth in my life’ (installazione audio-video) di Mats Staub, artista svizzero di base a Berlino, che, con il suo particolare lavoro, vuole creare uno spazio che stimoli l’empatia, la partecipazione e la connessione e che incoraggi e incornici il parlare delle proprie esperienze.

Alle ore 20 (al ridotto del teatro Rasi) ErosAntEros sarà sul palco con ’Sulla difficoltà di dire la verità’, tratto dal saggio politico-letterario ’Cinque difficoltà per chi scrive la verità’ di Bertolt Brecht, assieme ad alcune poesie dello stesso autore, in una forma che si concentra sul piano sonoro-vocale, con la performance vocale di Agata Tomsic e il live electronics di Davide Sacco, e sul piano visivo con la proiezione delle immagini di realtà del fotografo Michele Lapini.

Il pezzo forte della giornata è alle 21.30 al Rasi , quando andrà in scena, in prima nazionale, ’Posseduto-un monologo collettivo’, di She She Pop, uno dei gruppi più provocatori della scena teatrale e artistica europea, un collettivo femminista di arti performative con sede a Berlino.