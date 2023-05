La Pubblica Assistenza di Russi compie 40 anni

In occasione dei suoi primi 40 anni di volontariato, la Pubblica Assistenza Città di Russi organizza per

venerdì, alle ore 20.45, una serata al Teatro comunale di Russi, in via Cavour. Sul palco si esibiranno Gianni e Paolo Parmiani, accompagnati dalle musiche eseguite da Alessandro Guidi (pianoforte) e Nicoletta Bassetti (violino). "Tutta la cittadinanza, che in questi anni ha sempre sostenuto con grande affetto e generosità

l’Associazione – spiega il presidente, Enrico Castellari –, è invitata a festeggiare insieme a noi questo traguardo". L’ingresso, a offerta libera, sarà devoluto a un progetto sociale locale. La Pubblica Assistenza conta oltre 100 volontari che quotidianamente svolgono servizi rivolti a coloro che necessitano di trasporti socio-sanitari a mezzo ambulanza o auto attrezzate, in collaborazione con le Case Protette del territorio (come la Casa Baccarini) e presidi sanitari a manifestazioni sportive, sagre ed eventi, oltre a un servizio serale di supporto alla centrale operativa del

118. Nel 2022 sono stati svolti 5.140 servizi, per circa 23.200 ore di impegno.