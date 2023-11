La pulizia degli argini. Giungla nel Montone. E il Comitato alluvionati chiede lavori sui fiumi

Canneti, erba alta, alberi e tronchi di tutte le misure. Mentre avanzano i lavori sul Lamone e sul Santerno per liberare gli argini dagli alberi, contro cui tanti hanno puntato il dito dopo l’alluvione, il Montone resta fermo al punto di partenza. Almeno, buona parte del tratto ravennate del fiume appare esattamente com’era mesi fa: ovvero una giungla. Dal ponte sulla provinciale via Godo, a San Marco, l’alveo pare soffocato dalla vegetazione. E, naturalmente, i residenti della zona sono preoccupati. Paolo Giunchi vive vicino a San Michele e la sua casa è stata invasa per cinque giorni da un metro d’acqua. Osserva il fiume sconsolato: è venuto più e più volte in questi mesi, sperando che i lavori partissero. "Non ci siamo alluvionati per il Montone a maggio, l’acqua è arrivata dalla rotta del Lamone a Reda, è la stessa che ha allagato Fornace Zarattini – racconta – ma nel 1966 ci eravamo allagati per il Montone, che stavolta ha fatto disastri a Forlì. Se nessuno fa niente qui la prossima volta tocca a noi. Per non parlare del fatto che mi risulta che a Forlì abbiano fatto un’operazione di pulizia: ciò significa che alla prima piena l’acqua arriverà velocemente e quando incontrerà gli alberi sarà un problema. L’altra volta qui il Montone ha retto, ma era pieno da paura".

Alla chiusa di San Marco alcuni tronchi sono rimasti incastrati sui piloni, lì dove è arrivata la piena.

I timori degli alluvionati sono tutt’altro che infondati. Giunchi ha dovuto gettare buona parte dell’arredamento del piano terra di casa, come tanti altri. E in mancanza dei grossi lavori a protezione del territorio di cui si parla da mesi, chi ha già sofferto per gli allagamenti a maggio è in balia del meteo. Nei giorni scorsi l’Unione dei Comitati alluvionati di Ravenna ha incontrato il sindaco in municipio. I cittadini hanno avanzato diverse richieste e soprattutto chiesto chiarimenti su tre ’macro temi’ tra cui la "sicurezza del territorio per quanto riguarda i fiumi e i canali in ordine al ripristino dei danni, alle manutenzioni straordinarie e alle nuove opere di messa in sicurezza", le "procedure per gli indennizzi previsti dalla recente ordinanza del commissario straordinario Figliuolo" e delucidazioni sulle "donazioni per le quali a oggi, su un totale di circa 7,5 milioni, sono stati utilizzati circa 5 milioni per contributi diretti alle famiglie, Tari e che per i restanti 2,5 milioni si valuterà nei prossimi mesi, quando si capirà effettivamente cosa sarà oggetto di rimborso e cosa non lo sarà e si potrà valutare eventuali indennizzi non previsti dalle ordinanze governative".

All’incontro ha partecipato anche, tra gli altri, Mario Molducci in rappresentanza del Consorzio di bonifica della Romagna. Del resto quello della sicurezza del territorio è il tema che più sta a cuore agli alluvionati. "Abbiamo richiesto a gran voce chiarezza sugli interventi in programma per incrementare il livello di sicurezza di fiumi e canali e l’apertura di più tavoli tecnici su vari territori per condividere tali azioni – scrive il presidente dell’Unione dei Comitati alluvionati di Ravenna, Mirko Bertaccini –. L’amministrazione comunale e il Consorzio si sono resi disponibili nel brevissimo termine a organizzare tavoli ristretti per condividere gli interventi ritenuti necessari per la messa in sicurezza, così come a effettuare assemblee pubbliche sul territorio per fornire informazioni". Il dialogo con gli enti locali è stato stabilito: "Consideriamo questo incontro un primo grande passo e aspichiamo che si possa continuare su questa strada".

sa.ser