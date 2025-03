La questione femminista in Palestina vista dalla scrittrice Nada Elia

La Casa delle Donne in via Maggiore 120 ospita un evento dedicato alla Palestina, domani alle 18, con la presentazione del libro di Nada Elia “La Palestina è una questione femminista” (Ed. Alegre). L’iniziativa, curata da Donne in Nero e Casa delle Donne, vedrà la partecipazione di Federica Stagni, ricercatrice della Scuola Normale Superiore di Pisa e Sara Visintin, dell’associazione DIS Donne in Strada, assieme alle quali si parlerà della questione palestinese a partire dall’attivismo delle donne in Palestina e nella diaspora e dunque con un’ottica completamente diversa da quella abitualmente utilizzata per affrontarla. Le donne palestinesi infatti, raramente vengono poste al centro dei dibattiti sulla Palestina, in genere interpretata attraverso una lente maschile e, spesso, militarizzata. Elia, scrittrice palestinese della diaspora, attivista e professoressa universitaria negli Stati Uniti, con questo libro cambia il consueto punto di vista sul conflitto mediorientale.