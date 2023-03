La questione sbandieratori discussa in consiglio comunale

Questione sbandieratori discussa anche in Consiglio Comunale che martedì, per oltre mezz’ora, è stato incentrato sulla questione sbandieratori faentini al momento esclusi dalla Fisb, federazione italiana sbandieratori. Due le interpellanze presentate dai consiglieri comunali di opposizione Stefano Bertozzi di Fratelli d’Italia e Roberta Conti della Lega. Il sindaco di Faenza nonché Magistrato dei Rioni, Massimo Isola ha fatto il punto della situazione. Isola ha tenuto a precisare che "siamo davanti a una questione molto complessa che ha ferito profondamente il mondo rionale, la città e non solo. In data 20 febbraio la Fisb con una sua missiva ci ha fatto sapere che era stata respinta la pratica di tesseramento del Gruppo Alfieri Bandierati del Palio del Niballo e di conseguenza non ammissibile la candidatura ai tricolori assoluti del 2023". Questo il contenuto della risposta della lettera Fisb, scritta in un italiano formalista di non facile interpretazione: "Faenza è priva dei requisiti al tesseramento ai sensi dell’articolo 4 dello statuto Fisb. Pare che la Fisb sia favorevole ad accettare solo organismi di tipo associativo e non Enti Pubblici, ma quando si va a spulciare lo statuto della Fisb, si legge che possono farne parte anche Città, e il loro regolamento non...