La rabbia degli alluvionati: "Servono aiuti urgenti"

Sono arrabbiati e si sentono inascoltati. Sono i Comitati dei cittadini di Faenza, che insieme agli altri Comitati della Romagna hanno scritto, a tre mesi dal tragico evento alluvionale, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente della Regione Stefano Bonaccini. Un grido d’aiuto che segue alle istanze presentate dai Comitati faentini alla Regione, al generale Figliuolo e ai rappresentanti dell’Amministrazione faentina: "Non abbiamo avuto risposte dalle istituzioni, e non ci sentiamo ascoltati. A tre mesi dal disastro le procedure sono ancora farraginose, a Faenza più che in altri comuni perché evidentemente gli uffici non sono adeguatamente strutturati, più del 50% delle domande di contributo infatti non sono state ancora liquidate. È tutto così estremamente lento". Inizia così lo sfogo di un rappresentante che poi prosegue: "Nell’istanza che avevamo inviato al Comune avevamo chiesto una risposta sullo snellimento della burocrazia, e il mantenimento delle isole ecologiche. Hera adesso (come era stato annunciato, ndr) sta togliendo i bidoni. Con le case ancora da ristrutturare, la scomodità dei bidoncini per chi ha la casa sventrata è evidente". Quindi il punto sui ristori: "Qui si fanno storie per tremila euro, a gente che ha 50mila euro di danni in casa. Non ci interessa nulla delle chiacchiere ci devono essere risposte serie ed erogazioni veloci. Tutti noi abbiamo avuto danni enormi, ci abbiamo rimesso la macchina e la casa, qualcuno può spiegarci perché dobbiamo metterci anche a fare la perizia, o aprire la Cila? E poi perchè sono stati stanziati soldi per la parte pubblica e nulla ancora per le famiglie e le imprese? Insomma ci sentiamo abbandonati".

In particolare, il rappresentante precisa: "Noi abbiamo chiesto un incontro all’amministrazione comunale e abbiamo anche ipotizzato una data ma la verità è che ci interessano di più i fatti. Non contestiamo l’impegno degli amministratori locali, ma vorremmo solo esprimere che quanto è stato fatto finora non basta. Servono delle tempistiche certe, e a Faenza serve una tempistica anche da parte di Hera per quanto riguarda il piano degli interventi sulle fognature, che poi sappiamo andrà elaborato. Non facciamo allarmismo, e io personalmente sono fiducioso del fatto che l’evento alluvionale come lo abbiamo vissuto a maggio difficilmente potrà ricapitare. Anche perché li vediamo i lavori in corso. Manca però il resto: un piano per le residenze per esempio. A ottobre le persone dovranno tornare nelle loro abitazioni e lo faranno, sistemandosele senza l’aiuto di nessuno. Finora è stato così. Speriamo di sbagliarci".

Damiano Ventura