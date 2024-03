La rabbia degli studenti: "Contro la violenza e l’indifferenza degli adulti"

’Contro la violenza e l’indifferenza degli adulti’. Queste le parole scritte ieri su un grande striscione bianco dagli studenti della 3BAFM del ’Ginanni’, la classe del ragazzo che lunedì, all’uscita da scuola, è stato vittima di una vera e propria ‘spedizione punitiva’ da parte di una ventina di adolescenti, tra i quattordici e i diciassette anni. La sua ‘colpa’, la mattina, era stata quella di intervenire, durante l’intervallo, in una discussione tra un suo amico e uno studente del primo anno, un quattordicenne.

"Ha detto una frase del tipo ‘primino’ vai via’", ha spiegato ieri una sua compagna. Parole innocue che avrebbero scatenato poche ore dopo una reazione violentissima. "Il nostro compagno – hanno raccontato ieri gli studenti – non è ancora tornato a scuola. È stato ferito alla testa, ha avuto anche la febbre e gli hanno dato 10 giorni di prognosi". Nei giorni scorsi hanno discusso in classe di quello che era accaduto con la dirigente scolastica. "Anche lei – hanno aggiunto gli studenti – ci ha detto che pensava fosse importante da parte nostra prendere una posizione sul fatto, sulla sua gravità, e noi abbiamo deciso di organizzare questa piccola manifestazione". Ieri, quando tutti gli altri studenti era già entrati, entro le otto meno dieci, loro hanno affisso lo striscione alla recinzione del giardino di San Giovanni Evangelista, proprio di fronte al ’Ginanni’. Dietro le finestre della scuola si scorgevano i volti degli altri alunni e del personale scolastico. Un gesto simbolico, hanno detto i ragazzi, per sensibilizzare tutti riguardo alla violenza inaccettabile che si è perpetrata lunedì mattina contro il loro amico. Inaccettabile, tanto più se coinvolge dei quattordicenni.

Il giovane aggredito lunedì appena uscito da scuola, erano le due meno dieci, era con un amico in via Carducci, quando da via Mariani è arrivato un gruppo di ragazzi. "Saranno stati una ventina – ha spiegato ieri lo studente – e venivano verso di noi, avranno avuto dai 14 ai 17 anni, hanno circondato il mio compagno di classe e hanno cominciato a picchiarlo, anche con dei tirapugni, poi è arrivato uno con una catena. Non era possibile scappare perché ci avevano accerchiati. Intanto ho visto una pattuglia della polizia locale e ho chiesto aiuto".

Nel frattempo gli aggressori cercavano di scappare. Sono intervenuti anche la polizia e il 118 e il giovane aggredito è stato portato al pronto soccorso. Lo studente aggredito ha sporto denuncia. Uno degli aggressori, che ha utilizzato una catena da bicicletta, è stato bloccato e denunciato dalla polizia per lesioni aggravate, gli altri sono stati identificati dalla polizia locale. Lo studente quattordicenne del ’Ginanni’ con il quale era nata la discussione ha continuato ad andare a scuola.

Annamaria Corrado