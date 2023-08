La rabbia dei fedeli per il trasferimento "Parroci da spostare dopo 9 anni Sono queste le direttive della Cei"

Era già successo che il trasferimento di un parroco suscitasse le proteste dei fedeli affezionati. In realtà, quella dei trasferimenti, è una prassi consolidata che avviene, secondo una direttiva della Cei, ogni 9 anni. A spiegare come ‘funziona’ è il vicario generale, don Alberto Brunelli.

Don Alberto, chi decide i trasferimenti dei parroci?

"Il vescovo ha la responsabilità della diocesi e decide le destinazioni e i trasferimenti dei parroci e dei loro collaboratori".

Scaduti i nove anni gli spostamenti sono obbligatori?

"No. Si può anche decidere di non cambiare destinazione. Nove anni sono un lasso di tempo necessario per consentire ai sacerdoti di impostare un piano pastorale. Ma in caso di necessità un sacerdote può essere trasferito anche prima o dopo".

Quali sono le motivazioni dei trasferimenti?

"Il vescovo ha una visione generale della diocesi e delle necessità di ogni singola parrocchia. Conosce la disponibilità dei sacerdoti, il loro carattere, le loro peculiarità. Sono tutti fattori importanti".

Può fare qualche esempio?

"Ci può essere necessità di un cambio generazionale, è importante che un sacerdote abbia particolari capacità relazionali se la parrocchia ne ha bisogno. E’ capitato ci fossero parrocchie con all’interno tensioni e allora era fondamentale la presenza di un parroco accomodante. Altre hanno necessità di migliorare la gestione finanziaria. I motivi sono tanti, anche solo il fatto che dopo tanti anni è il momento di cambiare".

Il vescovo decide da solo?

"Il vescovo prende la decisione, ma prima si confronta con il Consiglio episcopale con il quale prende in esame la situazione. Le possibilità e le differenze in una diocesi sono tante. E comunque ne parla anche con il sacerdote in questione".

I parrocchiani di Classe hanno scritto di una decisione inaspettata.

"Il trasferimento a Lido Adriano era già stato prospettata a don Mauro un anno fa. Il parroco di Lido, don Silvio Ferrante, aveva avuto problemi gravi di salute, in seguito si era ripreso ed era stato affiancato da un sacerdote proveniente dall’estero a Ravenna per alcuni mesi. Non aveva senso rendere pubblica una decisione ancora in fase embrionale. E’ stato fatto quando era arrivato il momento".

E dicono anche che dopo 24 anni e un rapporto così consolidato sarebbe stato meglio non trasferirlo..

"E’ normale che i parrocchiani ci siano rimasti male, conferma il rapporto instaurato con don Mauro. Ma dal punto di vista ecclesiale 24 anni sempre in una stessa parrocchia rappresentano un motivo per decidere di cambiare".

Una volta era normale che un sacerdote rimanesse tutta la vita nella stessa parrocchia.

"Era così fino a qualche decennio fa, penso ad esempio a don Sandro Ravagna arrivato a San Biagio come cappellano e rimasto come parroco fino alla morte. Ora con l’accorpamento delle parrocchie, la diminuzione dei preti e anche dei fedeli è cambiato il ruolo del sacerdote nella comunità. Una volta anche i fedeli erano gli stessi, il parroco li accompagnava per tutta la vita, ora c’è un maggiore ricambio. Utilizzare gli stessi criteri di un tempo è impossibile. Per carità, non che la Curia non possa sbagliare, ma l’intenzione è di decidere sempre per il meglio".

Annamaria Corrado