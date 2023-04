La raccolta dei discorsi di David Sassoli

Sabato, alle ore 11, presso la Sala D’Attorre di Casa Melandri in via Ponte Marino 2, verrà presentato il libro di David Sassoli ‘La saggezza e l’audacia’. Il volume è una raccolta dei discorsi di Sassoli negli anni della sua presidenza al Parlamento europeo, per capire l’amore che nutriva per l’Europa e la responsabilità che compete a tutti coloro che la abitano.

Introduce l’incontro il segretario comunale del Pd di Ravenna, Lorenzo Margotti. Partecipano i deputati del Pd Enzo Amendola e Ouidad Bakkali, il sindaco Michele de Pascale e Claudio Sardo, curatore del libro insieme ai collaboratori del presidente del parlamento europeo scomparso nel 2022. Sardo è stato direttore de L’Unità e lavora presso l’ufficio di segreteria del Presidente della Repubblica con compiti di studi e ricerche.