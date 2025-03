La raccolta dei rifiuti a Lido Adriano va modificata

Ho effettuato un sopralluogo a Lido Adriano sulla cadenza della raccolta differenziata dei rifiuti e la conseguente invasione di topi. Ho incontrato commercianti e cittadini di viale Virgilio dove la situazione problematica è evidente e penalizza le attività che rimangono aperte tutto l’anno e che rappresentano in molti casi eccellenze della località. Sono apprezzabili i molteplici investimenti che l’amministrazione de Pascale ha rivolto a Lido Adriano sia in termini di servizi che di strutture e di questo c’è la consapevolezza sia mia che di molti cittadini con cui ho dialogato, tuttavia alcuni problemi restano e si sono acuiti anche per effetto di una popolazione residente che negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente. Su questi ho cercato di confrontarmi per trovare soluzione e predisporre proposte da sottoporre alla nuova amministrazione che presto si insedierà. La gestione della raccolta dei rifiuti nel recente periodo non ha funzionato bene e, soprattutto in viale Virgilio ma non solo, i cumuli di immondizia, ora rimossi, hanno causato diversi problemi ai commercianti e agli abitanti che sempre più numerosi risiedono nei palazzi del centro della località. Ho voluto approfondire però anche alcune altre questioni, ‒ relative, ad esempio, all’arredo urbano e all’impianto di illuminazione, in parte già realizzato dalla amministrazione de Pascale, che ora va compiutamente attuato attraverso l’istallazione di lampioni che consentano l’illuminazione dell’intera passeggiata durante l’estate e supportino la sicurezza del luogo tutto l’anno.

Inoltre, è stata ribadita la necessità di ripensare l’attuale distribuzione del mercato estivo di Lido Adriano che comporta la totale chiusura di viale Virgilio su entrambe le corsie di marcia, con inevitabili disagi al traffico urbano e potenziali criticità in caso di emergenze. Dal punto di vista di molti abitanti ed esercenti può essere presa seriamente in considerazione l’idea di non collocare le bancarelle nel tratto iniziale del viale sul lato mare, fino alla rotonda con viale Marziale, e questo consentirebbe la possibilità di afflusso del traffico in entrata a Lido Adriano. Le postazioni poste sul suddetto tratto potrebbero essere collocate nel tratto finale di viale Virgilio lato Rotonda Porta d’Oriente così da consentire anche la chiusura di una sola corsia di marcia. Riporterò tutte le tematiche a ognuna delle altre tre forze politiche europeiste e riformiste (Italia Viva, Più Europa e PSI) che, insieme ad Azione, si presenteranno alle elezioni comunali il 25 e 26 maggio.

Chiara FrancesconiConsigliera di Azione