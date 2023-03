La raccolta dei tulipani aperta a tutti

Conto alla rovescia per l’esplosione di colori nei Giardini di Myrna, in via Ragazzena 37 a Castiglione. Nel cuore del forese, infatti, per il secondo anno torna ’Tulilove’, giornate nelle quali sarà possibile raccogliere i tulipani che, a breve, saranno nel pieno della fioritura. Le migliaia di bulbi sono stati piantati all’interno di un parco aperto a tutti a Castiglione, un luogo particolarmente simbolico e significativo perché si tratta di un lascito che, gestito dalla Fondazione, sta continuando a mantenere viva la passione per le piante e dare uno spazio – soprattutto per bambini e anziani – nel forese. I Giardini di Myrna, infatti, sono nati nell’ambito dei terreni di proprietà della Fondazione, sorta su impulso di Attilio Marzorati nel 2019 in ricordo della moglie Myrna.

Dopo la scomparsa anche di Marzorati, nel 2020, la Fondazione è diventata erede universale, raccogliendo anche il testimone del progetto di un parco che potesse ospitare le iniziative educative, ricreative e sociali della fondazione stessa. In occasione dell’apertura, avvenuta un anno fa, poi è stato inaugurato il progetto ’Tulilove’, con un’area dei Giardini dedicata alla piantumazione di oltre 30mila tulipani olandesi. L’accesso è libero e nella zona del ’Tulilove’ è possibile fotografare e raccogliere i fiori – con un piccolo contributo che andrà a sostenere i progetti della Fondazione – con il loro bulbo, per permettere una nuova fioritura in futuro. Salvatore Cuomo consigliere della Fondazione racconta. "Il primo anno è andato benissimo, abbiamo finito quasi tutti i bulbi del ’Tulilove’. Quest’anno abbiamo piantato 50 specie di tulipani per un totale di 35.000 bulbi. Che vengono tutti dall’Olanda. Dato il successo dello scorso anno ne abbiamo quindi piantati di più. Li abbiamo piantati a novembre e andranno in fioritura verso fine marzo e resteranno fioriti per circa un mese. Una volta sfioriti venderemo solo i bulbi – il ricavato andrà sempre in beneficenza alla Fondazione. Il parco, infatti, è nato per dare modo al paese di vivere questo luogo e per sostentare il suo mantenimento organizziamo diverse attività: il ’Tulilove’ è la più conosciuta ma anche questa estate torneranno gli aperitivi culturali, l’osservazione del cielo con un astronomo ed eventi legati al fitness. Ci saranno alcune novità in cantiere che a breve sveleremo. Il parco è aperto tutti i giorni ed è nato come dono per il paese anziani e bambini con l’area giochi ed è a disposizione dei cittadini di castiglione e del forese. È coinvolgere i cittadini perché tenere vivo il forese per noi è molto importante".

Partiti i lavori nel giugno del 2021, i Giardini di Myrna sono stati aperti il 9 aprile dello scorso anno.

All’interno sono presenti numerose varietà di piante e di fiori, alcune anche molto rare, recuperate tra le schede botaniche realizzate da Myrna e Attilio. Il parco ospita inoltre un’area giochi e un laghetto (un giardino acquatico visto la presenza di ninfee, fiori di loto e altre piante acquatiche), nel quale sono stati liberati oltre 500 pesci tra carpe koi, pesci rossi e cambuse.

Ilaria Bedeschi