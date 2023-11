La raccolta fondi di Cna. Mezzo milione per l’alluvione

Con grande tempestività, nei giorni immediatamente successivi agli eventi drammatici che hanno colpito il nostro territorio ormai sei mesi fa, Cna Emilia-Romagna ha attivato una raccolta fondi destinata alle imprese colpite. La raccolta si è conclusa a ottobre col totale di 567.558 euro, donati dalle Cna di ogni parte d’Italia, dalle imprese, da cittadine e cittadini. La Presidenza Cna Emilia-Romagna ha deciso di devolvere la somma in parti uguali alle imprese associate che ne avrebbero fatto richiesta: a Ravenna lo hanno fatto in 278 e a queste sono stati devoluti, nel complesso, 333.575 euro. Il numero di richieste avanzate nella nostra provincia (a fronte delle 188 di Forlì-Cesena e delle 7 di Rimini) rende perfettamente l’idea delle proporzioni e della gravità delle conseguenze che il fenomeno ha avuto, generando danni che ancora oggi condizionano la vita e le attività della comunità.

"Fin da subito – ha dichiarato il presidente della Cna territoriale di Ravenna, Matteo Leoni – ci siamo attivati per dare supporto alle imprese del nostro territorio, anche aderendo con convinzione e promuovendo la raccolta fondi di Cna Emilia-Romagna, alla quale abbiamo anche contribuito con una donazione di 50.000 euro, e portando avanti con velocità tutte le pratiche per devolvere i fondi raccolti dal nostro livello regionale. Oltre a questo, in questi mesi, abbiamo cercato di non far spegnere i riflettori sulla situazione del nostro territorio, gravemente ferito, e abbiamo portato alle Istituzioni le istanze e i problemi della nostra comunità". "Ringraziamo le numerose imprese associate che, insieme a tanti altri soggetti del sistema Cna, hanno dato il loro contributo – ha affermato il direttore generale di Cna Ravenna Massimo Mazzavillani –. Sappiamo che le somme erogate (circa 1200 euro per impresa) non compenseranno l’entità dei danni subiti, ma sono un piccolo aiuto concreto. Ieri, insieme al presidente Cna nazionale Dario Costantini e al presidente regionale Paolo Cavini, siamo tornati nelle zone più colpite, a visitare le imprese che da sole si sono risollevate e sono ripartite, nonostante non abbiano ancora avuto i ristori. Inoltre chiediamo con forza che si realizzino i piani speciali promessi dal commissario per la messa in sicurezza strutturale del territorio". Cinque le aziende visitate: la tipografia Valgimigli, la pasticceria Caridi e Sm Beauty a Faenza, l’officina Garage Service e l’impresa artigiana di Stefano Bonello a Conselice.

"Nelle visite fatte a maggio e oggi – ha dichiarato il presidente di Cna Emilia-Romagna Paolo Cavini – emerge la tenacia degli imprenditori. Ora sono indispensabili rapidità e rispetto degli impegni da parte del Governo". "Siamo tornati nelle zone colpite – ha dichiarato Dario Costantini, presidente Cna nazionale – a incontrare queste imprenditrici e imprenditori che non si sono disperati, si sono rimboccati le maniche per ripartire al più presto. Oggi sono qui a ricordare che l’alluvione non si risolve in pochi giorni, ma lascia cicatrici profonde. Dobbiamo ricordare che la Romagna è importante per tutto il sistema Cna e soprattutto per tutto il Paese, e ora aspetta concretezza e aiuti dalle Istituzioni".