"La raffineria Alma Petroli produca la relazione su suolo e falda"

Il fatto che l’impianto in questione “non concorra alla contaminazione” ambientale, non toglie “l’obbligo del gestore di presentare la “relazione di riferimento”. Ovvero un documento che contenga informazioni attuali sulla qualità del suolo e delle acque sotterranee in merito alla possibile presenza di sostanze pericolose: ciò permetterà di capire se, al momento della cessata attività, vi sarà obbligo di ripristino dell’area. Una decisione, quella presa dal Tar del Lazio, che riguarda da vicino Ravenna: l’impianto al centro del braccio di ferro amministrativo, è infatti la raffineria di idrocarburi dell’Alma Petroli spa, struttura specializzata – si legge nella sentenza pubblicata mercoledì scorso – nella produzione di bitumi di alta gamma per usi stradali e industriali. Come tale, è soggetta ad alcune norme di settore: vedi l’autorizzazione integrata ambientale (Aia). Il sito sul quale sorge la raffineria, è inoltre sotto bonifica. Con nota del marzo 2016, il ministero dell’Ambiente aveva avviato il procedimento per esaminare la relazione dell’Alma Petroli datata dicembre 2015 rispetto allo specifico decreto del 2014 che fissava le “modalità di redazione”. Il decreto era però poi stato annullato e così il vaglio sulla relazione era stata sospeso. Almeno fino all’ottobre del 2019 quando, grazie a uno specifico decreto ministeriale, era...