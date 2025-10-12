La rampa dopo l’alluvione: "Simbolo della ricucitura"

È stata inaugurata ieri mattina la nuova pista ciclo-pedonale e la rampa di via Lapi, resa nuovamente operativa dopo la parziale chiusura nel 2021 e la chiusura definitiva nel 2023 a causa degli eventi alluvionali. Un’opera definita ’strategica’ per la mobilità cittadina, che è costata complessivamente 400mila euro dei quali circa il 70% è stato finanziato grazie a fondi regionali del progetto Bike to Work, annualità 2021, attraverso risorse ministeriali. L’intervento effettuato dalle ditte incaricate, iniziato a novembre del 2024, ha visto la totale sostituzione della precedente passerella in legno con una nuova struttura realizzata in acciaio zincato verniciato e materiali compositi ad alta durabilità per garantire sicurezza, manutenzione minima e resistenza, armonizzandosi con il contesto paesaggistico e monumentale delle mura cittadine. Oltre alla struttura è stato inaugurato anche il nuovo percorso ciclopedonale in calcestre, circa 360 metri all’interno dell’area verde costeggiando le mura. Un percorso che collega la nuova rampa con la pista ciclabile di via Ballardini, dove sono state realizzate nuove scalette metalliche uniformi con scivoli per bici a mano, e con corso Matteotti attraverso l’allargamento del marciapiede lungo lo Sferisterio e la riorganizzazione dell’impianto semaforico di porta Montanara. La Soprintendenza ha fornito supporto tecnico, anche relativamente alla scala pedonale metallica, mentre l’esecuzione è stata affidata a Dpv Montaggi Srl con Perini Costruzioni, F.lli Valerio e Cesare Snc, Mattia Marini, Casa+, e AB Elettro.

Ieri mattina, oltre all’inaugurazione del nuovo percorso alla presenza del sindaco Massimo Isola, del vicesindaco Andrea Fabbri, dell’assessore con delega alle aree verdi Massimo Bosi, e della dirigente dei lavori pubblici Patrizia Barchi, si è svolta contestualmente la cerimonia per l’intitolazione della rampa del parco Bertoni ad Ada Emiliana Rossi, antifascista e co-fondatrice del Movimento Federalista Europeo. Alla cerimonia inoltre hanno partecipato anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’Anpi, del Movimento Federalista Europeo, della gioventù federalista, Antonella Braga, autrice del volume su Ada Rossi, il consigliere regionale Niccolò Bosi e rappresentanti del comitato degli alluvionati.

"L’inaugurazione della nuova rampa ciclopedonale assume un valore profondamente simbolico – ha detto il sindaco Isola –. Questa è stata una delle aree più colpite dall’alluvione, creando distanze e barriere. Oggi quest’elemento materiale simboleggia la ricucitura". Inoltre "intitolando questa rampa ad Ada Rossi, celebriamo l’impegno per una visione lunga, che connette l’Italia e l’Europa, l’impegno educativo e quello civile, rendendo questo collegamento non solo concreto, ma denso di valori profondi".

d.v.