La rapina del camionista. Fugge su tir sequestrato, rischia di falciare il custode

È una rapina dai contorni inusuali quella al centro del processo che vede imputato un cittadino giordano di 41 anni, difeso dall’avvocato Samuele De Luca. L’uomo è accusato di essersi impossessato con la forza del proprio autoarticolato, che si trovava sotto sequestro amministrativo in custodia giudiziale presso un deposito di Ravenna, e di aver messo in pericolo il custode nel tentativo di fuggire. Il procedimento si svolge davanti al giudice Piervittorio Farinella e riprenderà a novembre, quando saranno ascoltati i testimoni, compreso il custode che avrebbe rischiato di essere investito.

I fatti risalgono al 3 aprile 2024. Quel giorno, l’uomo era stato fermato dalla Polizia stradale a Cotignola mentre guidava un tir con targa francese, carico di accessori e parti meccaniche per mezzi pesanti caricati oltralpe. Alla richiesta dei documenti, non era stato in grado di fornire la documentazione necessaria per il trasporto internazionale. Da qui la sanzione e, in mancanza di pagamento immediato, il sequestro del mezzo, poi affidato a un deposito di Ravenna per il fermo amministrativo.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, il 3 aprile il camionista si sarebbe presentato al deposito chiedendo al custode di poter accedere al veicolo per completare alcune pratiche, su indicazione del proprio datore di lavoro. Una volta ottenute le chiavi, però, avrebbe messo in moto e tentato di uscire dal piazzale. Il custode, resosi conto delle sue intenzioni, avrebbe cercato di sbarrargli la strada, ponendosi più volte dietro al mezzo e colpendo la carrozzeria per attirare l’attenzione dell’autista. Quest’ultimo, secondo la denuncia, avrebbe proseguito le manovre di retromarcia in direzione del cancello, rischiando di investirlo, fino a riuscire a guadagnare la via di fuga.

L’uomo si sarebbe poi allontanato rapidamente dal territorio italiano: dopo l’allarme lanciato al 112 e le ricerche della Polizia stradale, il camion risultava già oltre il confine. Dagli accertamenti successivi è emerso che il 41enne aveva lasciato il Paese nel pomeriggio stesso, diretto in Olanda, dove avrebbe poi preso un volo per Bruxelles e da lì sarebbe rientrato in Giordania.

Il procedimento, inizialmente sospeso per irreperibilità dell’indagato, è stato riattivato nell’aprile di quest’anno, quando l’uomo è rientrato in Italia. Intercettato dalla Polizia di frontiera ad Ancona, gli è stata notificata l’accusa di rapina, ipotesi che deriva dal fatto di essersi impossessato con violenza di un bene sotto sequestro giudiziale. Ora sarà il giudice Farinella a valutare le testimonianze e stabilire se quella fuga in retromarcia fu davvero un gesto di forza o un tentativo maldestro di “riprendersi” ciò che, pur suo, non poteva più toccare.

Lorenzo Priviato