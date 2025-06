La rassegna dei ragazzi. Si torna in piazza Nenni, sei appuntamenti estivi

Torna in piazza Nenni il Teatro Masini Estate, storica rassegna con cui Accademia Perduta porta ‘in strada’ alcune delle produzioni teatrali della città, affiancandole ad altre a firma di varie realtà del mondo del palcoscenico. Come accade pressoché ogni anno dal 1994 – fatta eccezione per quando la piazza era un cantiere a cielo aperto, con il teatro che traslocò momentaneamente per due anni all’Arena Borghesi – piazza Nenni torna ad ospitare quello che allora era noto come ‘Teatro della favola’, e che ancora oggi ha la sua ossatura in "alcune delle migliori produzioni nazionali per l’infanzia, tra storie classiche, care all’immaginario collettivo e intergenerazionale, e scritture originali, che spaziano dal teatro d’attore a quello di figura, dalla narrazione all’utilizzo di immagini multimediali, accompagnate da tanta musica dal vivo", spiega Accademia Perduta. L’impronta è rimasta la stessa di allora, con un cartellone rivolto proprio al ‘pubblico di domani’: il sipario si alzerà per la prima volta lunedì 30 giugno con ‘Trame su misura’, due storie legate intimamente dallo stesso filo tematico, e cioè il rapporto, straordinario, fra nonni e nipoti. Seguono due produzioni di Accademia Perduta/Romagna Teatri: il 7 luglio ‘Naso d’Argento’ della formazione Progetto g.g., spettacolo tratto da una fiaba della tradizione popolare, raccolta da Italo’Calvino in Fiabe Italiane, e il 14 luglio ‘I musicanti di Brema’ della compagnia Teatro Perdavvero, pièce tratta dalla favola dei Fratelli Grimm con musica e canzoni dal vivo.

La compagnia Fontemaggiore presenterà poi il 21 luglio ‘In bocca al lupo’, storia di un viaggio avventuroso di un padre e di suo figlio, con i fantastici puppets di Marco Lucci. Seguirà ‘Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone’, una fiaba pacifista portata in scena il 28 luglio da Danilo Conti della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti, per poi arrivare all’appuntamento conclusivo, il 4 agosto, con la formazione Il Baule Volante e la pièce ‘Il tenace soldatino di stagno e altre storie’, spettacolo articolato in tre racconti sul tema della diversità.

Novità dell’edizione 2025 di Teatro Ragazzi nella Molinella sarà la collaborazione con la libreria Mellops di Faenza, la quale, nelle sere di programmazione, sarà presente con proposte editoriali legate allo spettacolo che seguirà, attraverso l’iniziativa ‘Storie a gettone’: bambini e bambine, nell’attesa della rappresentazione, potranno donare un qualsiasi oggetto – raccolto in fondo alle tasche, in casa o in natura, come un rametto, un bottone, una conchiglia – per ricevere a loro volta in dono la lettura di un racconto breve o di una filastrocca. I libri in mostra saranno disponibili per eventuali acquisti. L’ingresso agli spettacoli "ha un prezzo – spiega Sintoni – perché è giusto che ce l’abbia, ma è un prezzo politico, pari a cinque euro, mentre i più piccoli potranno ovviamente entrare gratis". Tutti gli spettacoli prenderanno il via alle 21.15.

f.d.