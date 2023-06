La rassegna Elementi a Milano Marittima

Parte da Milano Marittima la quarta edizione di ‘Elementi’, rassegna di musica contemporanea itinerante, in programma da oggi al 13 giugno, che si trasforma in occasione di solidarietà per la ricostruzione culturale e paesaggistica del territorio. A seguito dell’alluvione che ha colpito la Romagna, le associazioni Mu e Magma hanno infatti deciso di dedicare ciascuno dei 12 live gratuiti, a Cervia, Faenza, Cesenatico e nei comuni dell’Unione della Bassa Romagna, a raccolte fondi specifiche destinate direttamente alle persone colpite dal maltempo e a singole cause che richiedono un sostegno immediato. "La rassegna nasce nel 2020 in collaborazione con Enrico Malatesta di Mu – ricorda Alex Montanaro di Magma – in piena fase pandemica, quando non avevamo più luoghi da ‘abitare’. Ora ci ritroviamo in una situazione simile, con la differenza che questi luoghi individuati sono stati in gran parte devastati dall’alluvione. Così, insieme alle amministrazioni comunali, stiamo predisponendo delle raccolte fondi mirate, lasciando al nostro pubblico la libertà di scegliere cosa sostenere".

Ora è stata individuata una raccolta in favore della Salina di Cervia che, nei giorni dell’alluvione, ha accolto nei suoi oltre 50 bacini l’acqua che si sarebbe riversata in città, facendo da ‘cassa di compensazione’ e salvando il centro urbano, ma vedendo disintegrarsi in piche ore le sue immense montagne di sale. L’evento di apertura della rassegna si svolgerà alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima, dove alle 19, si esibiranno Li Yileei, artista sonora e visiva di origine cinese, con il suo ‘Tacit, Act II’, un estratto del suo nuovo progetto basato sulla pratica dell’ascolto tacito, e il musicista Erwan Keravac che, con ‘Urban Pipes’, dimostrerò l’universalità della cornamusa francese.

"Per il concerto del 30 luglio con del russo Perila – aggiunge Montanaro –, saremo nell’aia della Salina di Cervia che sarà convertita in contenitore di eventi, visto che per quest’anno non sarà più possibile fare la raccolta di sale". Il 7 luglio, al parco di Villa Orestina di Faenza, ci sarà Heith, alias del compositore Danielel Guerrini, accompagnato da Leonardo Rubobli e Jacopo Battaglia, mentre il 14 luglio all’aeroporto Baracca di Bagnara di Romagna, saranno presentati i progetti ‘CTM’ e ‘Puce Mary’, offrendo una varietà di sonorità contemporanee elettroniche. Mengting Zhuo si esibirà il 16 luglio al Parco di Levante di Cesenatico. Il 13 agosto ad Alfonsine, alla Casa del Diavolo e dell’Agnese, performance del progetto ‘Japan Blues Meets The Dengle Hundred’.

Roberta Bezzi