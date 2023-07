La rassegna l’Arena dell’Inedito al via domani al Parcobaleno

Organizzata dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Filmeeting. Prende il via domani al ‘Parcobaleno di Alfonsine la seconda edizione della rassegna cinematografica ‘L’Arena dell’Inedito’. Dopo aver riproposto sul grande schermo alcuni dei titoli più importanti che erano andati direttamente in streaming nel periodo pandemico, l’Arena riparte quest’anno con un ciclo intitolato ‘Il nuovo cinema italiano’, otto appuntamenti nei lunedì sera di luglio, agosto e settembre alla scoperta del panorama cinematografico del nostro Paese, da Zerocalcare a Pasolini. Per la prima data domani sarà proiettato ‘Amanda’ di Carolina Cavalli, introdotto da un workshop del critico cinematografico Andrea Valmori. Lunedì 24 luglio ci sarà il ‘Cinecocomero’, proiezione di quattro cortometraggi della casa di produzione Eclettica e l’incontro con i quattro registi moderato dallo storico del cinema Marco Lovisato. La rassegna proseguirà mercoledì 2 agosto con ‘Pasolini è rimasto giovane’, proiezione del documentario ‘Pier Paolo Pasolini - Una visione nuova’ di Giancarlo Scarchilli, introdotto da un workshop dello storico dell’arte Walter Pazzaia. Il 7 agosto sarà la volta di ‘Margini’ di Niccolò Falsetti, David di Donatello per il miglior esordio alla regia, con la partecipazione di Zerocalcare.

Il 14 agosto ‘Per niente al mondo’, di Ciro D’Emilio, seguito, il 21 agosto, da ‘La primavera della mia vita’ di Zavvo Nicolosi, esordio del regista con protagonisti Colapesce-Dimartino. Il 28 agosto ‘Notte fantasma’ di Fulvio Risuleo e infine lunedì 4 settembre Brado, di e con Kim Rossi Stuart. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21. Prenotazioni al 329 0062784; biglietto intero 6 euro, ridotto 5 euro.

lu.sca.