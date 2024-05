"La realtà, caotica e non lineare". Al via a Faenza la mostra di Ardini

Inaugura oggi alle 18 negli spazi del Museo Carlo Zauli di Faenza Nature Hasn’t Gone Anywhere, mostra personale di Francesco Ardini, che raccoglierà diverse opere dell’artista veneto tra cui una grande installazione realizzata nella storica cantina delle argille, luogo letteralmente sconvolto dall’alluvione del maggio 2023 e recentemente riaperta al pubblico.

"Sono davvero molto felice di ospitare le opere di Ardini, che considero senza dubbio uno degli artisti che utilizzano la ceramica in modo più affascinante oggi in Italia – dichiara Matteo Zauli – e che un artista di tale spessore abbia deciso di realizzare un’opera site specific per il nostro museo ferito mi riempie di orgoglio, così come sapere della sua ammirazione per la ricerca di mio padre".

Un progetto espositivo, dunque, che presenta opere degli ultimi anni di lavoro e che, tra le altre, citano un altro luogo cardine della Faenza ceramica, la storica bottega Ceramica Gatti, da molto tempo partner prediletto per la realizzazione delle sue opere.

Dice Ardini del suo lavoro: "La mia ricerca accetta l’idea che una gran parte della realtà non è lineare, ma caotica, sconvolgendo la staticità di elementi dell’ambiente domestico contemporaneo. Viviamo in una società in cui tutto è diventato precario. Ed è corretto pensare che anche l’opera pensata per il Museo Zauli nasca proprio come riflessione sulla precarietà della natura e del suo mutare continuo. Noi siamo parte di questo moto continuo in cui la natura è l’unica protagonista". Ingresso gratuito Il museo sarà aperto sabato 10-13 e 16-18 e domenica 10-13; sabato alle 11 visita guidata (su prenotazione; 5 euro).