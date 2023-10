La realtà di Ca’ Ponticelle: "Qui i rifiuti industriali"

Quasi cento milioni di investimento, un centinaio di addetti fra diretti e indiretti, la previsione di entrare in funzione a metà 2025. Nella cornice di Omc, Hea srl, la nuova joint venture paritetica creata a Ravenna da Eni Rewind ed Herambiente, ha presentato il progetto di Cà Ponticelle, il futuro impianto per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti industriali che sorgerà in un’area adiacente alle Bassette.

I lavori, visitati lunedì pomeriggio anche dal Ceo di Eni, Claudio Descalzi, stanno proseguendo secondo le previsioni. Nel suo intervento introduttivo, l’amministratore delegato Carlo Pezzi ha raccontato i presupposti, gli obiettivi e il cronoprogramma dell’impianto, sottolineando che rappresenta "un processo virtuoso di economia circolare che parte dal recupero di un brownfield, con la riqualificazione produttiva del sito, in simbiosi industriale tra e con le società del territorio".

I presupposti di questo nuovo asset, pensato principalmente come servizio per il sistema imprenditoriale, e la situazione dei rifiuti industriali a livello locale, regionale e nazionale sono stati affrontati nella tavola rotonda successiva dall’assessora Annagiulia Randi del Comune di Ravenna, dal presidente di Utilitalia e di Herambiente Filippo Brandolini, dall’Amministratore delegato di Eni Rewind, Paolo Grossi, e dalla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo. In platea, fra gli altri, il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, e il presidente regionale di Confservizi, Gianni Bessi.

Partendo dalla non favorevole situazione italiana nel settore, Brandolini ha ricordato che "l’Italia esporta annualmente 4 milioni di tonnellate di rifiuti industriali".

Ben diversa situazione si presenta a livello regionale, dove le politiche e la programmazione sono decisamente all’avanguardia; e non a caso il nuovo impianto ha trovato spazio proprio a Ravenna, la città nella quale "Enrico Mattei, che diede vita a ENI settant’anni fa, fondò il primo impianto e dove tuttora abbiamo strutture importanti che inevitabilmente producono rifiuti", ha detto Grossi. E la vicepresidente Priolo, nell’elogiare il nuovo impianto, ha detto che "la gestione dei rifiuti è una sentinella della capacità di governare un territorio": un giudizio che promuove a pieni voti il nuovo impianto e il lavoro di concerto svolto da tutti gli stakeholder, anche a livello locale, per renderlo possibile.