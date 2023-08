La realtà vista da TurboPaolo Il comico stasera all’Hana-Bi

Un inno alla fragilità che alla fine è ciò che ci rende così squisitamente umani. Questo il senso dello spettacolo in programma stasera alle 21.30 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, in viale della Pace. Sul palco salirà TurboPaolo, un ludopatico, lavoratore essenziale, affetto dalla sindrome di Munchausen, appassionato di caldaie, arguto osservatore della realtà, irriverente guascone e novarese. TurboPaolo, il cui vero nome è Paolo Sarmenghi, è un comico noto per i suoi esilaranti contenuti online. Nato a Novara nel 1990, e legale di professione, TurboPaolo negli ultimi anni ha guadagnato popolarità sulle piattaforme social raggiungendo i 172 mila followers su TikTok e 198 mila su Instagram. La sua comicità si basa su scene di vita quotidiana. Tra i suoi punti di riferimento ci sono nomi come Valerio Lundini, Max Angioni ed Edoardo Ferrario. Ingresso libero.