La Regina delle Nevi domani al teatro di Russi in via Cavour

Domani pomeriggio al teatro di Russi, alle 16.30, ritorna l’appuntamento a teatro ’Aspettando la Befana’, la rassegna in occasione dell’Epifania pensata per i più piccoli. In scena una delle più interessanti ultime produzioni della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro ’La Regina delle Nevi’ di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale, con Alice Bachi. Esecuzione video di Studio Leandro Summo, luci e suoni di Roberto Bonfanti. Ingresso gratuito, spettacolo consigliato a partire dai 3 anni di età.