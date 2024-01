La regina Poppea di Monteverdi. Oggi l’antipasto

Forte di un libretto che "ci parla in modo diretto, con un linguaggio di tale livello da darci la possibilità di riconoscerci nei personaggi di quest’opera", come sottolinea Pier Luigi Pizzi, ’L’incoronazione di Poppea’ di Claudio Monteverdi apre la Stagione 2024 del Teatro Alighieri di Ravenna, ma anche ’Prima dell’opera’, il percorso di approfondimento dedicato ai titoli in cartellone. Oggi alle 18 nel Salone Nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy), Luca Baccolini – collaboratore di La Repubblica e redattore di Classic Voice – ci accompagna alla scoperta e riscoperta dell’opera di Monteverdi, in dialogo con Antonio Greco, maestro concertatore e direttore.

Prima opera di soggetto storico (il librettista Busenello si ispirò agli Annali di Tacito), ’L’incoronazione di Poppea’ è giunta fino a noi in due manoscritti le cui differenze rivelano manipolazioni e riscritture: presumibilmente, l’anziano maestro si avvalse del contributo dei propri allievi per portare in scena il suo ultimo grande capolavoro, in un simbolico passaggio di testimone. L’appuntamento a Palazzo Rasponi è a ingresso libero. Domani alle 20.30 e domenica alle 15.30 ’L’incoronazione di Poppea’ è in scena all’Alighieri . Pizzi ne cura regia, scene, costumi e luci, privilegiando l’universalità del racconto piuttosto che finti storicismi, con un’estetica tanto elegante quanto essenziale. Accanto a Roberta Mameli nei panni della protagonista e Federico Fiorio in quelli dell’imperatore Nerone, il cast vocale include, tra gli altri, anche Josè Maria Lo Monaco, Enrico Torre, Federico Domenico Eraldo Sacchi.