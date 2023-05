La Regione apre un numero verde

Quando verrà riattivata la corrente elettrica? Come faccio a raggiungere il paese dei miei parenti? Ho bisogno di generi di prima necessità, mi aiutate? Ma anche: come posso dare una mano o diventare volontario? Per dare risposte a queste e altre domande, la Regione attiva da oggi il numero verde 800 024662 che risponderà 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20.

È un sistema informativo pensato a supporto dell’emergenza alluvione in corso, che cercherà di rispondere ai quesiti e di indirizzare le persone ai giusti referenti.