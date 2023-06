La Regione: lavori sui fiumi "dalla sorgente alla foce"

Verrà reso pubblico nel corso delle prossime giornate il piano operativo di lavori di somma urgenza attraverso il quale la Regione punta a ripristinare i fiumi romagnoli "dalla sorgente alla foce". Un programma senz’altro ambizioso, forse troppo, considerando che alcune criticità continueranno a gravare sullo stato di salute dei corsi d’acqua che sono esondati o hanno rotto gli argini nello scorso mese di maggio. Anche per questo motivo – fare sì che quei quartieri tornino a uno stato di sicurezza accettabile – gli interventi sono stati catalogati come di somma urgenza, e caratterizzati quali operazioni ‘dalla sorgente alla foce’: "i lavori a Faenza hanno senso – spiegano da Palazzo Manfredi – se si fanno anche a monte e a valle del Lamone". Gli ambiti di intervento sono tre: le sponde interne, la golena e l’alveo.

Le sponde, alcune delle quali assottigliatesi molto, saranno oggetto di risistemazione, pulizia, e di interventi per irrobustirle. Le golene, in alcuni casi, sono da ricostruire interamente, mentre in molti altri dovranno essere oggetto di accurate ripuliture. C’è poi il tema dell’alveo, cioè dove scorrono le acque. "Occorrerà ridagli la forma che deve avere, ad esempio per quanto riguarda la pendenza, che la piena in alcuni casi può avere modificato", precisano dal Comune.

L’ultimo step coinciderà con il taglio della vegetazione che scorre sulla parte interna delle sponde, e con la rimozione dei detriti. Fino a quanto gli interventi saranno risolutivi? E’ bene ricordare che il Lamone e gli altri fiumi romagnoli, per quanto siano al momento oggetto di cure, continueranno a rimanere dei pazienti sotto osservazione: la completa guarigione del Lamone, così come suoi ‘cugini’ Sillaro, Santerno, Senio, Savio e Montone, è irrealistica nel breve periodo.

Secondo gli esperti il fiume ideale è infatti quello che scorre nel proprio alveo originario: in Italia si conta fondamentalmente un solo ‘sopravvissuto’ fra i corsi d’acqua di medio e lungo tratto che ancora può dire di avere un aspetto naturale, e cioè il Tagliamento, fiume dalla portata modesta ma dall’ampiezza maestosa, sul quale non furono mai realizzati degli argini in quanto non si annoverano significativi centri abitati, a parte Latisana, nelle sue vicinanze.

Filippo Donati