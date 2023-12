"La Regione si fermi sui Cau, così si uccide il pubblico"

Anche la Lega insorge contro il progetto dei Centri di assistenza urgenza messi a punto da Regione e Ausl, chedovrebbero aprire nei territori, spesso prendendo il posto dei Punti di primo intervento: è quanto è accaduto ad esempio a Cervia, dove ha visto la luce quello che, insieme all’omologo con sede a Ravenna, è il primo Cau della provincia. Un sistema contro cui si sono scagliati ieri 160 medici della Continuità assistenziale – dichiaratisi pronti alle dimissioni di massa in quella che sarebbe una valanga di proporzioni inedite per la sanità – e contro cui oggi si ribella anche la Lega. "La sanità regionale abbia il coraggio di riconoscere gli errori contenuti nella riforma dell’emergenza urgenza – protestano il deputato Jacopo Morrone e il consigliere regionale Daniele Marchetti – e abbia l’umiltà e la capacità di fare un passo indietro, ascoltando gli addetti ai lavori e i territori. È il Pd che governa la Regione Emilia Romagna ad accorciare la vita alla sanità pubblica, trasformandola in un malato terminale. Da tempo sosteniamo che i Cau non possono sostituire i reparti di Pronto soccorso attualmente operativi, né devono depotenziare i punti di continuità assistenziale, cioè le ex-guardie mediche, presenti capillarmente sul territorio. Sarebbe un errore strategico che penalizzerebbe tutti gli utenti, in particolare in Romagna, che ancora una volta sembra essere considerata dalla Regione un territorio dove sperimentare nuove alchimie sanitarie.

"Se l’obiettivo condivisibile è quello di togliere le cosiddette urgenze differibili dai Pronto soccorso per non intasarli, la nostra proposta – spiegano i leghisti – è stata da sempre quella di realizzare gli ambulatori per le prestazioni ai casi di bassa complessità nei pressi dei Pronto soccorso, in modo da garantire un’organizzazione più efficiente e tutelare la salute dei pazienti. Non si tratta qui di alzare muri contro nuovi progetti ma di far capire alla giunta Bonaccini che sta creando un vulnus di una gravità inaudita al sistema sanitario pubblico e soprattutto ai diretti interessati. Purtroppo con la Giunta regionale non c’è possibilità di confronto. Non a caso proprio lunedì 18 dicembre, nella seduta dell’Assemblea regionale, è stato bocciato un emendamento della Lega alla nota di aggiornamento del Defr che era sostanzialmente in linea con quanto denunciato dai medici di continuità assistenziale in Romagna, che hanno stigmatizzato il fatto che la Regione sta procedendo a tagli dei servizi sanitari mascherandoli come riorganizzazioni migliorative. A questo punto c’è davvero da chiedersi se non sia il Pd a voler smantellare la sanità pubblica avendola portata a un punto di inefficienza senza ritorno".

f.d.