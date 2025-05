La regista Zainab Entezar ospite di ’Urca! - Oltre i muri’

Prende il via a Villanova di Bagnacavallo (fra il circolo Arci, la sala Azzurra e il largo 3 Giunchi) “URCA! – Oltre i muri”, la Festa provinciale organizzata da Arci Ravenna. Quattro giorni di Festa provinciale – i primi tre a Villanova, il 2 giugno a Traversara - con decine di iniziative culturali, politiche, musicali, ludiche, enogastronomiche. Con l’obiettivo comune di stare assieme, divertendosi ma al tempo stesso riflettendo su alcuni dei temi più attuali.

L’iniziativa si apre oggi alle 18 in largo 3 Giunchi, con il torneo di biglie, ping pong e calcino (a cura dell’associazione Lucertola Ludens). Alle 18.30, all’interno del Circolo Arci Casablanca, ricordo di Ivano Marescotti (con la partecipazione di Erika Leonelli). Alle 19 l’apertura del ristorante al Circolo Casablanca. Alle 20 uno degli eventi clou dell’intera Festa: la presenza della regista e scrittrice afghana Zainab Entezar (foto), di cui verrà proiettato il film “Shot the voice of freedom”, in collaborazione con la rete del Caffè Sospeso di Napoli. Alle 21.30, infine, sul palco esterno si esibirà la Bandeandrè.

L’ingresso è libero e gratuito.