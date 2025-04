La religiosa ambientalista: "Avevo perso Dio l’ho ritrovato sott’acqua"

Il padre, dipendente dell’Anic, esponente politico e sindacale, ucciso dal cloruro di vinile e lei, Chiara Agati, impegnata nello scoutismo cattolico, appassionata di speleologia, alpinismo e immersioni, ambientalista della prima ora, brillante studentessa, quel giorno si era chiesta dove fosse Dio. La risposta arrivò anni dopo durante un’immersione al Giglio sotto forma di impellente necessità di essere a Santa Teresa dove già da scout aveva svolto servizio di assistenza ai degenti. Cominciò così il percorso, affatto scontato, che ha portato Chiara, già laureata in Scienze ambientali, ad entrare nella comunità delle sorelle della ‘Fraternità Dives in Misericordia’ di cui è stata ed è motore combattivo e inesauribile, artefice dei grandi lavori per una modernissima casa di accoglienza a San Pietro in Trento, della quale dal 2015 è la responsabile, costruita, anche con le sue mani, secondo i più moderni criteri, da lei individuati, di risparmio energetico e che oggi accoglie sette consorelle e una decina di ospiti con varie necessità di assistenza.

Avrebbe mai pensato di prendere i voti? "Affatto. Avevo messo da parte Dio quando mio padre, Domenico, morì di cancro, a 47 anni, causato dal cloruro di vinile. Il babbo era molto conosciuto a Ravenna, presidente dell’Associazione mutilati e invalidi civili, esponente della Dc e del sindacato...fu un dolore immenso per me, avevo 13 anni. E pensi che ancora inorridivo al pensiero di essere suora quando prestavo servizio continuo a Santa Teresa e il nodo, appunto, era se entrare o meno nella comunità. Ho impiegato molti anni per decidere e i primi voti li ho presi nel 2000, a 28 anni, ed ero già da tempo laureata".

In Scienze ambientali, se non erro... "Nel ‘97 e con una tesi sui condizionamenti e le opportunità del bacino del Lamone, dalla sorgente a Faenza. Ebbi anche il premio dell’Associazione industriali! Pensi che già all’epoca prevedevo i guai ambientali che si sono registrati negli ultimi anni. Nella tesi c’è una carta della vulnerabilità dell’area che è la previsione anticipata di 30 anni dell’odierna realtà...".

Nel senso? "Nella sua parte collinare e pedemontana il fiume è un sistema vivo e complesso, non è un tubo in cui scorre acqua! Occorre sapere interpretare molteplici aspetti e si fa con la scienza, con la matematica, non con le chiacchiere. Purtroppo vedo che a discutere di come intervenire sui fiumi chiamano solo ingegneri, geologi, l’approccio dei quali è sempre riduzionistico, non considerano la matrice biotica...mai che si faccia intervenire un esperto in Scienze ambientali, l’unico che possa avere una sintesi delle innumerevoli varianti causali biotiche e abiotiche. E dire che si tratta di un trentennale corso tutto ravennate!".

Come venne la scelta di Scienze ambientali? "Viene dall’adolescenza, da mamma Ombretta, maestra elementare, che quando pioveva portava me, le mie due sorelle, Elisa e Anna e il fratello Matteo a contatto con la pioggia per vedere la reazione della natura, poi dalle discussioni con la professoressa Maddalena Benini Baioni alla media Novello, lei era per il consumismo motore dell’economia, io per il riuso, c’era un giornale di classe che leggevo avidamente, La Malalingua, il motto era ‘Inquinatores non prevalebunt’!".

In quegli anni Ottanta andava anche crescendo il movimento Verde... "Esattamente e aggiunga che lo scoutismo insegna il rispetto per la natura. Di qui i miei obiettivi precisi: prima il corso di chimica dell’inquinamento all’Iti e poi Scienze ambientali. Lo dovevo al babbo e allo zio Delio, morto giovanissimo".

Diceva che il percorso che l’ha portata ai voti è iniziato a Santa Teresa... "Avevo 17 anni, come scout feci un’esperienza di servizio di sei mesi. La repulsione era grande eppure lo facevo e continuai dopo i sei mesi anche se mi chiedevo perché lo facessi visto che avevo tanti interessi dalle immersioni alla speleologia all’alpinismo, all’impegno nella commissione ambiente della Circoscrizione ...e poi lo studio. Eppure continuavo ad andare, una contraddizione che non riuscivo a risolvere finché un giorno mentre ero in immersione al Giglio sentii impellente la necessità di essere a Santa Teresa. E fu così che decisi di entrare nella comunità delle sorelle Fraternità Dives in Misericordia, erano loro che prestavano servizio in Santa Teresa. Dio, che avevo cacciato alla morte del babbo, si era ripresentato in questo modo! Così ho cominciato il postulantato, poi il noviziato quindi i primi voti".

Da Santa Teresa la comunità delle sorelle si è trasferita qui a San Pietro in Trento... "Là eravamo in diciotto; in parte siamo venute qui nel ‘98, poi nel 2012 il trasferimento definitivo. Tre anni dopo sono diventata la responsabile di questo luogo che è insieme una comunità religiosa e casa di accoglienza ‘Il piccolo gregge’, per persone bisognose. Abbiamo anche un bimbo, aveva due mesi quando l’abbiamo accolto".

Come è nata questa struttura? "Nel 1997 la Comunità acquistò questa casa colonica in vendita con l’idea di ristrutturarla e farne la nostra casa e per poter ospitare anche le sorelle malate. Per avviare i lavori ci costituimmo in assemblea pubblica di fedeli con personalità giuridica e quando i lavori furono conclusi ci rendemmo conto che occorrevano altri ambienti e l’oratorio. Riuscimmo a ottenere i permessi e non fu facile, poi arrivò, inaspettata l’eredità di don Giorgio Montanari. Un percorso a ostacoli superati, come non vederci un disegno di Dio!".

Ma anche la sua mano mi sembra sia stata determinante... "Io e le consorelle abbiamo fatto i manovali, abbiamo lavorato in economia con muratori splendidi, e per quanto mi riguarda ho imposto nel progetto, in continuo divenire, tutti gli interventi ambientali e di risparmio energetico all’epoca conosciuti, era il 2012, e dalla vecchia gru di cantiere abbiamo ricavato campanile e altare!"".

Quante persone ospitate? "Il numero varia, adesso sono 13. Alcuni hanno la residenza qui, altri li ospitiamo per il periodo del bisogno, anziani soli, ragazze senza un tetto...qui tutti trovano una famiglia e assistenza! Come consorelle siamo sette, fra cui tre infermiere. E alla nostra famiglia si aggiungono anche molti animali dei quali possiamo prenderci cura solo per la continua disponibilità del nostro veterinario Mauro Guerra che vorrei ringraziare".

Carlo Raggi