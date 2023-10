"La reperibilità del comparto sanitario creerà ulteriori criticità"

Sento il bisogno di intervenire a proposito degli articoli comparsi in questi giorni sulla stampa locale circa la delicata questione della reperibilità del personale infermieristico dell’Azienda USL Romagna per coprire assenze improvvise. Come giustamente richiesto dalle organizzazioni sindacali, appare quanto mai opportuno che la politica locale, quale rappresentante delle esigenze della comunità, pur priva di potere decisionale esprima il proprio fermo dissenso. Vanno considerati i tagli della sanità a livello nazionale e regionale, che hanno ulteriormente penalizzato la Romagna, già “vittima” di finanziamenti inferiori rispetto all’Emilia come ho denunciato in precedenti occasioni. E la mia preoccupazione è proprio che, alla luce della reperibilità consentita dal contratto di lavoro si creino ulteriori criticità dovute a carichi di lavoro. In un periodo nel quale molti dipendenti si dimettono per andare a lavorare in altri contesti, bisognerebbe creare le condizioni di maggiore attrazione del lavoro nella sanità pubblica, vale a dire il contrario di quanto può accadere applicando la reperibilità a infermieri che già lavorano in turno pomeriggio, mattina e notte.

La reperibilità va, adeguatamente sottolineato, colpisce la realtà ravennate, costringendo gli infermieri a spostarsi negli ospedali dell’intera Provincia, colpisce quelle stesse persone responsabili, motivate, vocate ad un impegno tanto complesso, spesso definite “eroi” ( è il caso del recente periodo del contrasto al Covid), a prescindere dalla stessa retribuzione inferiore a quella delle altre nazioni europee, che finisce per favorire la fuga verso l’estero.

Occorre, insomma, che il provvedimento non trovi attuazione, per evitare anche che nella nostra realtà si aggravi un atavico problema, vale a dire dover contare su personale quantitativamente inferiore rispetto alle altre due province romagnole e nonostante ciò le prestazioni garantite risultavano superiori.

A Ravenna, poi, i medici di gastroenterologia, nefrologia e malattie infettive, sono tenuti pura a

svolgere i turni presso i reparti di medicina: accade con costanza solo a Ravenna o anche negli altri

ospedali della Romagna? Il nostro ospedale, purtroppo, sta sempre più perdendo quell’attrattività che esercitava sui giovani medici e sul loro percorso formativo, rendendo Ravenna una sede di lavoro allora davvero interessane ed appetibile.

Daniele Perini

Consigliere comunale Capogruppo ‘Lista de Pascale Sindaco’