La replica di Ancisi: "Quanto ho pubblicato è tratto da atti ufficiali"

Relativamente all’articolo di martedì scorso sul Mercato coperto, pubblichiamo la replica di Alvaro Ancisi (nella foto), capogruppo in consiglio comunale di Lista per Ravenna.

"Né l’associazione dei commercianti né la gestione del Mercato coperto si sognano, tanto meno lo hanno scritto o detto, di denunciarmi. Se no il Carlino faccia i nomi, per correttezza. Sanno bene, come il Carlino, a cui l’ho documentato, che quanto da me pubblicato è tratto da atti pubblici ufficiali e pubblicabili. L’iniziativa dei controlli è stata avviata non da me, ma dai Vigili del Fuoco, le cui 11 pagine scritte saranno, a questo punto, oggetto di una mia conferenza stampa aperta al pubblico. Iniziative giudiziarie posso farle io contro chi, in tal modo, mi diffama, giacché l’esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio, a condizione che la notizia divulgata sia vera, nel senso che questa deve essere riportata in modo completo (Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2010, n. 44024; Cass. pen., sez. V, 1 luglio 2008, n. 31392). Sono stato, come sempre, portatore di verità. E non sarà nessuno ad intimidirmi. Peraltro la gestione del Mercato coperto, passata la burrasca e sistemate le cose come si deve, non ha nulla da temere da Alvaro Ancisi, che anzi ha assunto volentieri, da più giorni, l’impegno di incontrarla. Si può sbagliare, anche indotti a sbagliare, ma essere e mettersi in regola è sempre la strada principale, più sicura e produttiva. Il Carlino ha pubblicato una minima parte del mio comunicato, a cui ha dedicato un servizio a tutta pagina con richiamo in copertina. Nel non pubblicato c’è scritto: "Sono da sempre assolutamente favorevole a tutte le attività che concorrono a promuovere la vitalità del centro storico - sofferente specialmente nelle ore serali ed oltre - comprese la musica e le danze, purché si osservino le prescrizioni e i divieti imposti". Lo stesso concetto scritto nel comunicato di Confcommercio da cui il Carlino ha preso spunto per sparare uno scoop incredibilmente inverosimile".

Alvaro Ancisi