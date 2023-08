La resa degli Arditi "Troppi guai e querele" Niente manifestazione per Ettore Muti

C’erano due certezze nella Ravenna d’agosto degli ultimi 30 anni. La canicola e le polemiche per la commemorazione del gerarca fascista Ettore Muti. Ma in un anonimo, afoso pomeriggio d’estate, la seconda si è disciolta in un frullo d’ali. E dire che proprio quest’anno cadeva l’80esimo. E poi la magistratura ravennate giusto pochi mesi fa per la prima volta si era espressa sul caso dicendo in buona sostanza che in quel ritrovo non c’era nessuna violazione della legge Scelba, apologia del fascismo insomma.

Eppure, con buona pace di tanti sostenitori, l’anniversario della morte del gerarca anomalo – per mutuare la definizione di una delle tante biografie a lui dedicate – da quest’anno non verrà più ricordata sotto alle mura del cimitero monumentale di Ravenna, la città nella quale era nato all’inizio del secolo scorso.

Personaggio più avvezzo all’azione che all’elaborazione, Muti aveva vissuto una vita sospesa tra il romanzo e la cronaca di guerra. Da giovanissimo aveva falsificato i documenti per potere partecipare al primo conflitto mondiale. Ma l’anno dopo lo avevano beccato e rispedito a casa. Non aveva resistito più di tanto nella sonnolenta Ravenna: e si era arruolato come legionario a Fiume dove aveva conosciuto D’Annunzio. Più avanti, per un anno era stato segretario nazionale del partito fascista per poi dimettersi e tornare alla sua principale abilità: la guerra. E non a caso è probabilmente il militare italiano più decorato di sempre. E poi tante donne, presunte e reali. E tanti aneddoti: pare che fosse l’unico a cui era consentito di imitare il Duce per la sua incapacità, da romagnolo, di pronunciare correttamente la parola chiave (‘fasismo’).

Ultimo atto, il 24 agosto 1943 quando il colonnello fu ucciso nella pineta di Fregene, in provincia di Roma, in circostanze mai del tutto chiarite. Un personaggione insomma, gli ammiratori non sono mai mancati. Nemmeno da morto: da quando a metà degli anni ’90 il ritrovo per ricordare la sua fine, era davanti alla sua tomba nel cimitero. E la data veniva fatta coincidere con la domenica più vicina all’anniversario: cioè avrebbe dovuto essere proprio stamattina. Erano stati anni ’ruggenti’ per una certa parte della destra con sfoggio di saluti romani, labari, trombette, appelli. E pure per una certa parte di sinistra che quello stesso giorno guadagnava medesimo palco contestando. Anzi, dalla notte prima: come quella volta che la città romagnola fu disseminata di manichini di Muti appesi ai segnali stradali. Ricordiamo tra le altre, le sortite di padre Giulio Maria Tam (ordinato sacerdote da Lefebvre e scomunicato) e della sue ’mitraglie’ di Ave Maria e Padre Nostro. Tutto era continuato, sebbene a ridosso delle mura del camposanto, anche quando, per volontà della famiglia, le spoglie di Muti erano state trasferite in luogo segreto. Tutto fino a stamattina.

"Ci siamo stancati: non saremo più in pubblico", conferma Mirco Santarelli, organizzatore in passato del ritrovo in qualità di ex responsabile dell’Anai, l’associazione nazionale arditi d’Italia. A fiaccare la volontà, ci hanno pensato questioni burocratiche e spese legali relative a querele, esposti, multe: "In definitiva migliaia di euro che vanno via. Sì – incalza Santarelli – stava diventando un po’ troppo oneroso per me". A suo avviso insomma "l’arma usata, quella della querela, ha sotto un certo aspetto sortito i suoi effetti". E poi lui si è "un po’ stancato di questa frenesia della caccia al fascismo" e di "questa sinistra" che se la prende "con chi la pensa in maniera differente". E così ora s’affaccia il nuovo corso: "Muti lo ricorderemo in un’area privata dove non ci romperà le scatole nessuno". Segretissima, per ora. Chissà se questo davvero placherà le polemiche.

Andrea Colombari