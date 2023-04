La Resistenza, un’impresa corale

di Paolo Casadio

Quando, nei miei pellegrinaggi storici, mi reco dapprima al cimitero militare alleato di Piangipane e poi a Camerlona, al sacrario del Gruppo di Combattimento Cremona, puntualmente mi si ripropone una considerazione. Nel cimitero del Commonwealth tutti i caduti, di ogni ordine e grado, hanno una lapide marmorea identica per forma, dimensioni e iscrizione: nome, cognome, grado, età, data di morte, simbolo dell’unità. A volte, ma questa era facoltà dei familiari, una breve epigrafe, oppure un rimando religioso. Tutti uguali, semplici “private” e ufficiali. I cimiteri del Commonwealth, progettati da Rudyard Kipling, dovevano rappresentare il concetto democratico anglosassone di eguaglianza, e vi riescono. Un’eguaglianza anche sul campo, dove soldati e ufficiali vestivano le stesse divise e mangiavano alla stessa mensa. Diversamente, al sacrario della Cremona emergono i concetti castali di cui il nostro paese era ed è permeato. Piccoli loculi ai soldati e al centro grande fascia dedicata al generale Primieri. Del resto, provenivano dalle fila di un esercito che differenziava qualità delle divise, alloggiamenti, alimentazione, a seconda dell’appartenenza. Il grande salto lo fanno le formazioni partigiane, sia per necessità, sia soprattutto per principio.

È quindi con immenso piacere e una punta di commozione che ho visto, in questi giorni, il ritorno di Bulow al Museo del Senio, con la consegna da parte del figlio Carlo della divisa appartenuta al padre. Divisa collocata nella saletta dei partigiani, al centro di una vetrina; divisa d’un uomo di taglia minuta dalla quale nasce, con felice e forte intuizione, il fazzoletto a divenire il rosso della bandiera delle brigate Garibaldi. Bulow è così presente, sia nella divisa, sia in numerosi richiami – pannelli, fotografie, un documentario di Fausto Pullano e Silvia Savorelli da vedere assolutamente – tra la sua gente, così come è stato, nella pluralità che è stata regola e vita. Perché la Resistenza ha significato scelte volontarie di uomini e soprattutto donne, pari diritti e pari doveri, vita difficile condivisa nella consapevolezza di quel che si rischiava. Un’impresa corale poiché, riprendendo le parole dello stesso Bulow, "abbiamo combattuto assieme per riconquistare la libertà per tutti, per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi era contro". Bentornato tra la tua, la nostra gente di pianura, Bulow.