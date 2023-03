La rete di invasi per l’agricoltura sviluppata a partire dagli anni ’80

Se l’agricoltura collinare ravennate ha raggiunto i risultati odierni, dove cioè la frutticoltura la fa da padrona ovunque e non solo lungo i fiumi, lo si deve al fatto che l’intero territorio è costellato di invasi. Si deve alla lungimiranza di due assessori regionali all’Agricoltura degli anni Ottanta e Novanta, Giorgio Ceredi e Guido Tampieri che compresero le opportunità agricole del buon terreno, ma arido, della collina e favorirono la predisposizione di una normativa regionale che regolasse la costruzione di invasi così come due tecnici, il dirigente regionale Claudio Miccoli e il geometra capo dell’allora Consorzio di Bonifica di Faenza, Santini, avevano suggerito e progettato. "Era il 1985 – ricorda Miccoli – e nel corso del tempo la Regione ha autorizzato ben 180 invasi nel Faentino a monte della via Emilia. Ricordo che fu Ceredi a porsi il problema di come sviluppare l’agricoltura in collina dove il terreno è fertile, ma privo di acqua, mentre a valle della statale già era attivo il Cer. Si trattava di bacini di capacità contenute, da 30mila a 100mila metri cubi. Poi è arrivato il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale e sono stati avviati anche tre grandi progetti da 600mila metri cubi. Il Consorzio ha sviluppato un sistema di invasi interconnessi fra di loro che è unico in Italia".

Fra i grandi laghi artificiali figura quello della Moreda, a Brisighella (laddove negli anni 90 era stata permessa una lottizzazione in barba alla legge Galasso, poi bloccata, e proprio i lavori per l’invaso, ora fermi, sono finalizzati anche all’abbattimento dell’ecomostro all’epoca realizzato), e quello a Celle di Faenza, tuttora presente solo sulla carta.

c.r.