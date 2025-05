La rete ’Mader’, musei accessibili per i pazienti

Una rete per condividere risorse e sviluppare linee guida comuni per realizzare progetti che rendano accessibili i musei alle persone con demenza e ai loro famigliari. È l’obiettivo di ’Mader’, nata in risposta al percorso che il settore Patrimonio culturale della Regione, per mezzo del sistema museale regionale, ha avviato l’anno scorso per stimolare processi di cooperazione tra istituti culturali e la creazione di nuove reti museali nel territorio. Ieri il progetto è stato presentato al museo Classis con l’atto performativo ’Fabbrica di sguardi’ a cura di Alessandro Argnani del teatro delle Albe e interventi a cura delle istituzioni culturali del territorio (RavennAntica, Mar, settore Musei Civici di Bologna e Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia), sanitarie (con l’Ausl presente in doppia veste, anche come Museo diffuso di arte e storia sanitaria romagnola) e amministrative. Ha chiuso l’incontro, infatti, un intervento di Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura.

La rete Mader si pone l’obiettivo di collaborare con operatori culturali, sociosanitari e caregiver per un approccio nuovo, più umano, rivolto alla cultura, dove ognuno possa sentirsi accolto, rispettato e valorizzato. "L’arte e la cultura hanno un potere speciale: attivano ricordi, stimolano sensi e creatività, accendono relazioni nuove – si legge in una nota che presenta il progetto –. Con ’Mader’ la formazione, l’ascolto e l’apprendimento permanente creano ambienti sensibili, affinché ogni proposta culturale sia adatta ai differenti bisogni grazie a piccoli gesti quotidiani, a sguardi che si incontrano, a linguaggi che uniscono".