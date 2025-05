La ricerca degli stagionali. Mancano ancora 167 lavoratori

La ricerca è difficile, ma chi è partito in anticipo è riuscito a trovare il personale che serve per la stagione. Almeno, questo è quanto si direbbe osservando gli annunci per gli stagionali sul sito di Cescot Confesercenti di Ravenna, il portale che li pubblica tutti per metterli a disposizione dei ragazzi. Il più vecchio risale al 10 marzo scorso: non è che due mesi siano pochi, ma gli annunci risalenti a dicembre, gennaio o addirittura all’autunno (il primo per la stagione in partenza era stato pubblicato il 27 settembre) sono spariti. E, per quanto sia impossibile dall’esterno conoscere le singole situazioni, nel contesto generale di difficoltà nel trovare lavoratori pare un buon segno.

Rispetto al 1 febbraio, ovvero all’ultima analisi approfondita degli annunci di lavoro che avevamo fatto su queste pagine, è calato il numero di lavoratori che mancano: erano 211, ora sono 167. Un dato, comunque, sempre alto: soprattutto considerando che la stagione ora è alle porte, e già il ponte del 1 maggio ha visto parecchie persone in spiaggia. In questi numeri rientrano tutti: stabilimenti balneari, hotel, negozi di costumi e di abbigliamento, supermercati, bazar, chioschi di piadine. C’è chi cerca una figura e chi anche 5/6 persone, chi vuole qualcuno che faccia tutta la stagione e chi ’solo’ figure di supporto per i caotici weekend estivi o per il mese di agosto.

Veniamo all’analisi degli annunci. La categoria più cercata sono i camerieri: ne mancano 34. La definizione comprende camerieri di sala per ristoranti e stabilimenti, ma anche ai piani negli hotel. Seguono i baristi (28), gli addetti alla spiaggia (27), gli aiuto cuoco (25), i cuochi (17), i lavapiatti (8), i pizzaioli (7), i tuttofare (6), gli addetti alle pulizie (5). E poi 3 aiuto pizzaiolo, 3 addetti alle vendite, un addetto alle piadine, un receptionist, un autista e un responsabile di sala. La località in cui si cerca più personale è Punta Marina (32), seguita da Marina di Ravenna (29), Lido Adriano (20) e Cervia (20), Marina Romea (18), Lido di Savio (12), Lido di Classe (11), Porto Corsini (10), Lido di Dante (5), Milano Marittima (3), Casalborsetti (3) e Pinarella (1).

Negli ultimi anni le stagioni sono arrivate alla fine con molte attività che boccheggiavano per la mancanza di personale. E il tema ogni anno, puntuale, risveglia le polemiche relative al trattamento dei lavoratori.

Sara Servadei