La ricerca dell’Abramo perduto. Tra citazioni colte e divertimento

’Figli di Abramo’ è lo spettacolo che il Teatro Masini di Faenza ospita questa sera alle 21 per la rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea. Figli di Abramo (Abrahams Barn), è una produzione del Teatro del Loto. Lo spettacolo sostituisce l’annunciato PeerGyn Trip che la compagnia avrebbe dovuto rappresentare sempre oggi. Il monologo mette in scena il diario di viaggio di un attore, che da Gerusalemme si mette alla ricerca dell’Abramo perduto. La storia dell’uomo che da 4 millenni è riferimento di fede per miliardi di persone sulla Terra, è narrata in modo colto ma pure con grande ironia e divertimento.

Sono così, rievocati mito e leggenda del primo profeta monoteista dell’Umanità. Un vero innovatore che a Ur dei Caldei, dov’era nato, in Mesopotamia, rifiutò l’idolatria dei suoi tempi, per credere in un solo e unico Dio creatore. Da ribelle ai facili idoli, Abramo, divenne, per questo, il primo esule braccato dell’Umanità e il suo perenne peregrinare - dalla Mesopotamia all’Egitto, dalla Cisgiordania alla Penisola arabica, dal Mar Rosso al Mediterraneo – fu teso alla ricerca e all’approdo della Terra promessa.

